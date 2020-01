El regidor delegat, Aarón Cano, ha presentat hui la UCOS 2020, que ve a donar suport a les unitats de districte com a una eina integral i multidisciplinària

LA POLICIA LOCAL POSA EN MARXA LA NOVA UNITAT DIÜRNA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT AMB 40 EFECTIUS

L’Ajuntament de València ha posat en marxa la nova Unitat de Convivència i Seguretat, UCOS, de la Policia Local, una cèl·lula policial dïurna de caràcter integral i multidisciplinari que, tal com ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, «suposa un canvi fonamental en la nova estructura de la Policia Local de València».

«És una unitat que ens permetrà actuar amb molta més agilitat a l’hora de donar resposta a totes aquelles situacions que requerisquen de presència policial a la ciutat», ha explicat el regidor, qui ha assegurat que la Unitat aportarà «un reforç que feia falta a la ciutat, en la presència immediata en determinats llocs i en el suport a les unitats de districte». «La nova UCOS ens ajudarà a garantir millor encara els drets i les llibertats de la ciutadania valenciana», ha assegurat Cano.

La unitat està integrada per 40 efectius policials (4 oficials i 36 agents), i està dirigida pel comissari Fernando Lasheras, secundat per un intendent i un inspector. A més dels mitjans materials del parc mòbil de la Policia Local, la UCOS 2020 incorpora 1 patrulla turisme híbrid, una furgoneta de càrrega i una patrulla pick up. En total, el parc mòbil suma 41 vehicles.

Es preveu anar incorporant gradualment efectius per a poder abastar els tres torns de servici, a fi de solapar els torns de matí, vesprada i nit (en funcionament des d’octubre de 2017). «UCOS 2020 pretén ser una unitat integral, multidisciplinària, centralitzada, de fàcil maniobrabilitat i mobilitat», ha explicat el regidor.

«UNA UNITAT QUE ES QUEDARÀ»

Aarón Cano ha assegurat que «encara que venim d’una situació conjuntural de falta de personal, sí que garantisc que esta és una unitat que es quedarà, perquè la seua posada en marxa no és un canvi derivat de la falta de personal del cos, sinó que és un canvi que es basa en la nova estratègia policial de la ciutat de València».

Aarón Cano ha recordat que els Pressupostos de l’Ajuntament per a enguany preveuen un milió d’euros d’inversió per a la Policia Local, «una quantitat molt important, històrica, perquè en 19 anys d’exercicis pressupostaris mai la Policia Local havia tingut un milió d’euros d’inversió; i el que farem és usar estos recursos per a millorar les dotacions i el material que necessita la Policia a la ciutat».

VIGILÀNCIA DE MERCATS, CONTROLS I SEGURETAT CIUTADANA

Les missions específiques dels quals s’ocuparà la UCOS són: la vigilància de mercats ordinaris i extraordinaris, la realització de dispositius de control de tota mena, i la intervenció en ‘punts negres’ de seguretat ciutadana. En el cas dels mercats, s’ha establit un calendari detallat d’intervencions, i es preveu reforçar la intervenció en les infraccions a la venda ambulant sense autorització, i a actuar en la prevenció i contra els furts i robatoris que es produïsquen en les demarcacions dels mercats, entre altres aspectes.

Quant als dispositius estàtics de control –DEC-, inclouen la verificació d’alcoholèmia i drogues, seguretat ciutadana, documentació… a realitzar en la via pública i planificats. Finalment, la Unitat inclou entre les seues funcions la intervenció en ‘punts negres’ de seguretat ciutadana, com a parcs i jardins o entorns de centres escolars en els quals es produïsquen aldarulls, molèsties, o tràfic o consum de substàncies estupefaents.

La Unitat se situa des de hui en les dependències de la 4a Unitat de Districte. Durant la seua presentació pública, el regidor s’ha dirigit als agents integrants de la UCOS, els quals han sigut seleccionats per a formar part de la nova unitat en virtut de criteris tècnics, i els ha subratllat la importància de la seua acció «en el dia a dia de la ciutat com a garantia dels drets i les llibertats dels valencians i les valencianes».