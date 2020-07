El malfet d’Inishmaan, la 34ª producció pròpia de la Companyia Teatre Micalet, s’estrenarà el 14 de novembre

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba – Fotografia de Juan Miguel Morales

El 9 de setembre és la data fixada com a punt de partida de la 26ª temporada del Teatre Micalet. Després de sis mesos de parada, la sala valenciana tornarà a obrir les seues portes per rebre a la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, qui oferirà quatre concerts des de la seua vessant més íntima i propera amb el públic.

Bonet actuarà els dies 9, 10, 12 i 13 de setembre i ho farà de la mà de Borja Penalba, músic valencià amb el qual comparteix escenari des de fa set anys quan les agendes ho permeten. Junts recorreran les cançons més representatives dels 50 anys de trajectòria de Maria del Mar Bonet i les cosiran amb algunes peces inèdites que el duo ha construït al llarg de les segues actuacions conjuntes.

A més, coincidint amb la celebració del 25 aniversari de la Companyia Teatre Micalet, Maria del Mar Bonet, al llarg de les seues actuacions, durà a terme la gravació d’un disc en directe que se sumarà a les més de 30 referències que componen la seua carrera musical.

A continuació, Xavi Castillo recollirà el testimoni de l’artista de Palma per tornar a interpretar la seua personal versió de LA BÍBLIA entre el 17 i el 27 de setembre. Després de l’èxit de la darrera temporada, els espectadors podran gaudir, una vegada més, d’aquesta interpretació desenfadada de la història més contada del món. Una peça on es revisen els textos sagrats per reflexionar sobre els límits de l’humor.

D’altra banda, el Teatre Micalet, que actualment es troba adaptant el seu espai a les noves mesures de seguretat, ha recuperat gran part dels espectacles que no van poder dur-se a terme en la darrera temporada.

D’aquesta manera, al llarg dels mesos d’octubre i novembre, es celebraran els concerts de Pau Alabajos i Andreu Valor, respectivament, l’obra ‘Parla Cony Parla’ de la companyia Unaovarias.

A més, el 14 de novembre arribarà l’estrena de la 34ª producció pròpia de la Companyia Teatre Micalet: El malfet d’Inishmaan, del dramaturg anglo-irlandés Martin McDonagh. Aquesta obra, prevista per estrenar-se al mes de maig, presentarà a la ciutat de València un dels textos més reconeguts d’aquest autor contemporani que, sota la direcció de Joan Peris, convidarà al públic a reflexionar sobre la diferència.

Per completar la programació d’aquests mesos el Teatre Micalet també rebrà propostes com ara Llum Trencada, d’Iguana Teatre, Ingovernables de la companyia Atirohecho, De fora vindrem, de Purna Teatre, l’Increïble Assassinat d’Ausiàs March, o els concerts Ovidi 25, mai se’n va, sempre és qui torna i el del grup aragonés Vandalia.