El temporal de vent, pluja i neu que afecta a Valencià des de diumenge ha deixat baixos inundats per la força del mar, que ha penetrat en establiments i apartaments ubicats en primera línia de costa; grans creixements de cabals de rius, que en comarques com la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la Ribera Baixa i la Ribera Alta van molt carregats; i, finalment, importants acumulacions de neu, tant al centre del territori com al nord. De fet, tot i que el pas de la borrasca Glòria no ha finalitzat, la majoria d’experts meteorològics ja s’atreveixen a qualificar el fenomen d’històric.

Pel que fa a les nevades, destaquen les acumulacions en poblacions de les comarques del nord com l’Alt Maestrat, l’Alcalatén i els Ports, on, a hores d’ara, el gruix de neu continua augmentant i ja supera el mig metre.

On la borrasca també ha deixat molta neu és al centre i sud del País Valencià, en concret a les comarques de l’Alt Vinalopó, l’Alcoià i el Comtat i serres com la Mariola, l’Aitana, el Benicadell, el Maigmó els gruixos són considerables .

I amb tota aquesta neu i pluja, que inclou registres extraordinaris com els de la Vall de Gallinera, que supera els 700 litres per metre quadrat i els 560 a Pinet, no és d’estranyar l’important creixement dels cabals dels rius, especialment l’Albaida, el Serpis, el Sellent i el Xúquer.