Després de les representacions a Sagunt, els pròxims 2 i 3 de gener tindran lloc les obres de titelles a la Casa Municipal de Cultura

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt continua amb la programació del XXVII Festival de Titelles. Després de l’inici del festival amb dos obres en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt, en esta ocasió les dos representacions en valencià programades tindran lloc a la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt. El preu de les entrades és de 3 euros per al públic infantil i de 6 euros per al públic adult. Les dos obres començaran a les 18 hores.

Dijous, 2 de gener, tindrà lloc Adéu Peter Pan de Festuc Teatre. Es tracta d’una emocionant adaptació del clàssic conte amb una espectacular posada en escena que combina teatre i titelles. Maria és una xiqueta amb molta imaginació, l’encanten els contes, les històries i les aventures que li explica el seu iaio, amb qui passa totes les vesprades jugant a Peter Pan. Una nit, els xiquets perduts s’emportaran Maria cap al País de Mai Més. Els pirates, Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure James Matthew Barri passaran a formar part de la seua realitat.

I, finalment, divendres, 3 de gener, tancarà esta edició del festival L’encanteri del drac de La Carreta Teatre. Es tracta de la increïble llegenda que conta qui va salvar el palmerar d’Elx. Els joglars protagonistes de l’obra contaran i cantaran la Llegenda del Drac del Palmerar. La ciutat medieval d’Elx, una vila emmurallada, està en greu perill. Un vell drac que viu en el palmerar que la circumda està molt enfadat perquè els plans d’expansió de la vila fora de les muralles comprenen la tala dels històrics horts. Per a evitar-ho, el drac està segrestant xiquets i xiquetes de la població per a, per mitjà d’un encantament, convertir-los en l’esperit de les palmeres i protegir així el seu regne natural. Només un heroi podrà véncer el drac i acabar amb la seua amenaça, però haurà de triar entre usar la força de l’espasa o el missatge que guarda un enigmàtic pergamí.