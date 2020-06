La setmana passada tancaven els centres d’acolliment que van ser habilitats per l’Ajuntament de València per a acollir a persones sense sostre durant de l’Estat d’Alarma. “Gràcies als protocols de Salut i Higiene col·lectiva elaborats pel Servici de Salut, estos centres han tancat amb la xifra de zero contagis”, ha explicat el responsable de l’àrea, Emiliano García.

García ha explicat que estos protocols han sigut elaborats seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, establien normes bàsiques d’higiene i de distanciament social, a més d’establir criteris de monitoratge per a les persones allotjades que presentaven algun tipus de patologia prèvia i que poguera suposar un factor de risc per al contagi de la malaltia.

El regidor de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de València, Emiliano García, ha remarcat “la important labor de seguiment que s’ha realitzat des del nostre servici per a protegir la integritat i el benestar de les persones més vulnerables durant la crisi sanitària”.

Estos protocols van fixar les bases de la convivència organitzant diferents torns durant el menjar i la neteja personal amb la finalitat de mantindre en tot moment la distància social; la presa de temperatura dues vegades al dia i seguiment de simptomatologia; l’administració de medicaments als interns amb patologies; l’habilitació d’espais per a poder aïllar a possibles positius; la presa de temperatura a totes les persones allotjades dues vegades al dia i el seguiment, en general, del seu estat de salut.

A més, tal com assenyala Emiliano García, “estos protocols van ser acompanyats de xarrades de prevenció impartides per personal mèdic del Servici de Sanitat de l’Ajuntament amb l’objectiu de proporcionar informació bàsica als usuaris i transmetre’ls la importància de mantindre la seua higiene personal, la distància social i altres normes a seguir per a detindre l’expansió del virus i garantir un entorn saludable en estos centres”.

També, des del Servici de Sanitat, es van donar recomanacions d’higiene i neteja per als altres centres esportius que oferien servici de dutxa i menjar a persones sense recursos, contribuint al bon funcionament dels mateixos i a limitar al màxim els contagis.

Addicionalment, el Servici de Salut i Consum no ha cessat les seues activitats de Control de Plagues durant l’Estat d’Alarma i les diferents fases de la desescalada, ja que, com apunta García, “era més vital que mai el manteniment d’un entorn net i saludable en els nostres barris”. Recentment, i a causa d’una major presència de rosegadors en superfície a conseqüència del confinament, hem elaborat també un pla de xoc per a reduir la seua població i mantindre els nostres carrers lliures de rosegadors.

Per part seua, els inspectors de seguretat alimentària, també dependent d’este servici considerat essencial durant la pandèmia, han fent tasques d’inspecció relacionades amb les mesures de prevenció de la COVID-19 en mercats municipals i establiments alimentaris que han romàs oberts, a més de mantindre la seua agenda d’intervenció en situacions d’alerta sanitària com a toxiinfeccions alimentàries, intervenció de mercaderies, etc. Este personal també ha estat a la disposició de la Conselleria de Sanitat en cas de requerir algun reforç en centres logístics essencials com a escorxadors, sales d’especejament, centres de distribució d’aliments, entre altres.