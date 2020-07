SALUT I CONSUM SIGNA UN NOU CONVENI AMB EL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES PER A LA GESTIÓ DE PLAGUES URBANES

El regidor de Salut i Consum de l’Ajuntament de València, Emiliano García, i el president del Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València i Castelló, Sebastián Cucala Crespo, han fet efectiva la signatura d’un nou conveni entre totes dues entitats, fruit de la col·laboració mantinguda durant anys en la gestió de plagues i que substituix al conveni anterior. El conveni renova la col·laboració mantinguda durant anys entre l’Ajuntament de València i el Col·legi d’Administradors de Finques de la ciutat davant els problemes de plagues en propietats privades.

Emiliano García ha destacat que el nou conveni “dóna resposta als anys d’estudi històric sobre l’evolució de les plagues sanitàries urbanes i l’aparició de noves plagues, com el mosquit tigre, que fan imprescindible introduir noves estratègies de control, optimitzar recursos i crear sinergies amb l’objectiu de facilitar el seguiment i reduir, en la mesura del possible, la població d’exemplars de les espècies considerades com a plagues sanitàries a la ciutat”.

Entre altres estratègies, s’han habilitat dues noves eines per al seguiment i control de plagues: el projecte d’informació i formació a la ciutadania “Porta a Porta” i la nova Ordenança Municipal de Mosquits, aprovada i publicada l’1 d’abril del present any. L’edil ha assenyalat que “el consistori vol mantindre una col·laboració directa i pròxima amb el Col·legi d’Administradors de Finques amb la finalitat de coordinar les actuacions en l’espai públic i aquelles que poden dur a terme els administradors en les propietats privades”.

En el conveni, l’Ajuntament de València i el Col·legi d’Administradors de Finques ratifiquen l’objectiu de treballar conjuntament per a “obtindre una major efectivitat en els tractaments”, per mitjà, entre altres accions, de campanyes de conscienciació i formació per a la minimització de les molèsties amb el manteniment d’unes condicions òptimes de salubritat en els habitatges. Així mateix, s’inclou el valor positiu que representa la proximitat dels administradors de finques amb les comunitats per al bon funcionament del servici de plagues municipal i la voluntat de continuar amb la relació entre totes dues parts.