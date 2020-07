Esquerra Unida demana explicacions a Delegació del Govern per la repressió contra els manifestants antimonàrquics

La Comissió Executiva d’Esquerra Unida del País Valencià, reunida ahir a València, va decidir l’adhesió de l’organització a la campanya per reclamar a la delegada del Govern central, Gloria Calero, que depure responsabilitats per la violència de què va fer ús la Policia Nacional per impedir que un grup de manifestants protestara de forma pacífica contra la visita dels reis d’Espanya a València, el passat 3 de juliol. Segons indica la diputada d’EUPV a les Corts Valencianes Estefania Blanes, “no podem entendre per què es va aplicar tanta violència i repressió policial contra una protesta totalment pacífica i legítima contra els representants d’una institució anacrònica, sobre la qual a més planeja l’ombra de la corrupció. Sense provocar cap alteració d’ordre públic, més enllà d’expressar-se amb crits i tocar la dolçaina, dues les persones que protestaven van acabar amb ferides lleus, i rebent totes elles un tracte arbitrari, discriminatori i violent”.

EUPV s’ha fet ressò de la recollida de signatures encetada per a que la delegada del Govern investigue els fets i depure responsabilitats per un operatiu en què 13 persones van ser retingudes durant més d’una hora per les forces de seguretat sense explicacions: “Volem afegir-nos a la campanya, reclamar en nom d’EUPV aquesta investigació, i alhora transmetre a la nostra militància i simpatitzants la informació per a que també es sumen a títol individual. Els nostres valors són republicans i democràtics, on no té cabuda cap forma de repressió, i molt menys l’exercida per fer callar una protesta fonamentada en drets que les nostres institucions han de garantir: la llibertat d’expressió, d’opinió i de manifestació”. Blanes ha remarcat que la reacció de les forces de seguretat front a aquesta protesta “demostra, al cap i a la fi, que la monarquia és una institució en ple declivi, ja que ha de fer valdre la força i la violència per acallar les veus en contra del poble”.

Repressió a Metrovalencia

Alhora, des de la Comissió Executiva d’EUPV també s’ha expressat la condemna de l’organització als fets que en les últimes hores han circulat per les xarxes, en els quals els vigilants de l’empresa encarregada de la seguretat de Metrovalencia reduïen a un home de raça negra per, suposadament, no dur ben col·locada la mascareta: “Malgrat que encara estem a l’espera d’un informe amb la versió definitiva dels fets, no podem deixar de mostrar la nostra preocupació davant el que sembla un lamentable episodi de racisme. Cal esclarir a fons el succés, però independentment de les raons que el motivaren, no ens sembla tolerable una reacció tan violenta davant una simple mascareta mal posada, i volem expressar la nostra solidaritat amb la víctima d’aquest abús”.