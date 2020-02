El llibre “El Sant Greal” d’Ana Mafé publicat per Editorial Sargantana ha sigut presentat aquest dimarts 18 de febrer amb gran èxit davant més de 130 persones a la Sala Fòrum de Fnac València. L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’importants personalitats de la societat valenciana, autoritats, institucions , representants de la Catedral de València Don Jaime Sancho i Don Alvaro Almenar, nou Zelador del Sant Calze i multitud de mitjans de comunicació. Tots ells han recolzat en tot moment la presentació.

En la presentació la Dra. Ana Mafé ha estat acompanyada per María Gómez, Doctora en Belles arts per la Universitat de València i Paz Navarro, editora de Sargantana.

Ana Mafé ha tingut paraules de record per a aquells que ja no estan i a persones presents que han estat al seu costat en la investigació del Calze. “ Com més us acosteu el vostre cor, el vostre enteniment, la vostra ment al Sant Greal, més canvis interiors tindreu” segons la doctora.

El llibre, escrit per la Dra. Ana Mafé narra un viatge al passat històric de la relíquia més buscada de l’Edat mitjana occidental. Es tracta d’una obra fruit d’una tesi doctoral que relata com s’ha aplicat al Sant Calze de la Catedral de València, el mètode iconològic propi de la disciplina acadèmica de la Història de l’Art, tot això explicat en un llenguatge senzill i amé.

Editorial Sargantana, és l’editorial valenciana amb el major fons de llibres sobre de cultura valenciana, acaba de llançar la seua última novetat d’aquesta tematica. “El Sant Greal” escrita per la doctora Ana Mafé, es trobarà en llibreries a partir del 24 de febrer a nivell nacional. Amb aquest llibre, l’editorial i l’autora, esperen donar a conéixer la història del Sant Greal que es troba a València, així com els fets fundats i investigacions de l’autora, que demostren que la relíquia que tenim a València és l’original.

Entre els assistents es trobaven:

Rnd. Sr. JAIME SANCHO – CABILDO CONSERVADOR PATRIMONI ARTÍSTIC CATEDRAL VALÈNCIA

Rnd. Sr. ÁLVARO ALMENAR – CUSTODI ZELADOR DEL SANT CALZE DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA

Sra. LOURDES LIZONDRO – HONORABLE SRA. CONSUL GENERAL REPÚBLICA DE PANAMÀ A VALÈNCIA

Sr. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO – PRESIDENT INTERNACIONAL XARXA FOCAL POINT UNESCO RUTA DE LA SEDA

Sr. BARTOLOMÉ NOFUENTES LÓPEZ – PRESIDENTE COMISSIÓ ASSUMPTES EUROPEUS EUMAHS

Sra. PATRICIA GARCÍA GUASP – DIPUTADA GRUP PARLAMENTARI CIUTADANS CORTS VALENCIANES

Sr. JAVIER FANLO ASESIO – REGIDOR EXCM. AJUNTAMENT LA SOTONERA (OSCA)

Sr. JOSE EDUARDO BARRAJÓN – ASSOCIACIÓ AMICS CAMÍ DE SANTIAGO A ALACANT

Sr. ANTONIO ROSSI – PRESIDENTE CONFRARIA DEL SANT CALZE DE VALÈNCIA

Sra. AMPARO FOLGADO TONDA – PORTAVOZ GRUP MUNICIPAL POPULAR EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Sr. ENRIQUE SENENT SALES – PRESIDENTE ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMÍ SANT GREAL

Sr. JESÚS GIMENO – SECRETARIO ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMÍ DEL SANT GREAL

Sr. VICENTE MONTAÑEZ VALENZUELA – CONCEJAL GRUP MUNICIPAL VOX EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Sr. CARLOS BOGA – GENERAL MANAGER HOTEL BALNEARI LES ARENES

CRESPO TORRES Mª. VIRTUTS – DIRECTORA ESTUDI ARQUITECTURA VIRTUTS CRESP

Sr. ROBERTO ESCOBAR HONRUBIA – VICEPRESIDENT FEDERACIÓ SOCIETATS MUSICALS CV

MARÍA JESÚS FERREIRO ROS – PRESIDENTA ASSOCIACIÓ PERITS COL·LABORADORS ADM. JUSTÍCIA CV

SALVADOR GARCÍA DEL BRI – PRESIDENT MOVIMENT ARTÍSTIC DE MISLATA

HÉCTOR GÓNZALEZ – PRESIDENT ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE PERIODISTES VALENCIANS

RICARDO LEQUERICA LLOPIS – PRESIDENTE ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAMÍ DE SANTIAGO CV

JOSE FÉLIX MORATAL BALLESTER – COMENDADOR DE VALÈNCIA DE L’ORDRE CATÒLICA DEL TEMPLE

MIGUEL GÓMEZ FRANCISCO – GERENTE EL CASAL DE NICOLÁS (+1)

ALICIA PALAZÓN – DIRECTORA CONTINGUTS AULA GREAL VALÈNCIA (+1)

VÍCTOR PÉREZ – PRESIDENTE FEDERACIÓ,OCI,TURISME,JOC,ACTIVITATS RECREATIVES (FOTUR)

JOSÉ MARÍA PIZCUETA – DIRECTOR VALTENTRAVEL

SALVADOR PUIGDENGOLAS ROSES – DEGÀ COL·LEGI OFICIAL ENGINYERS INDUSTRIALS CV (+1)

JUAN BENITO RODRÍGUEZ MANZANARES – GRAN MAESTRE MAYOR REIAL ORDE POÈTIC LITERÀRIA JUAN BENITO

ANA MAFÉ GARCÍA

Doctora en Història de l’Art, és també és Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques (TEAT), Màster en Gestió del Turisme Ambiental: Ecoturisme, és Graduada en Història de l’Art i Màster en Història de l’Art i Cultura Visual. El seu doctorat ha sigut secundat pel Centre Òptic Losan a través del programa #Verysentirlacultura (2015 – 2019). Des de 1999 és ponent en congressos internacionals. Ha escrit més d’una vintena d’articles en anglés i espanyol, així com diversos capítols de llibres. Presideix la Comissió Científica Internacional d’Estudis del Sant Greal. I és vicepresidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal

“El Sant Greal” ANA MAFÉ GARCÍA

Categoría: Cultura Local

Tema: El Sant Greal PVP: 20 € ISBN: 978-84-17731-39-7

Pàgines: 396

Format: 17 x 24 cm

Submergeix-te en un viatge al passat històric de la relíquia més buscada de l’Edat mitjana occidental. A les teues mans tens el camí que et revelarà un dels grans misteris de la humanitat. Preguntes com: Per què aquesta copa i no altra? On va celebrar Jesús la seua última Pasqua? Qui la va enviar a Hispània? Com va escriure Chrétien de Troyes la seua novel·la del “graal” inspirada en la cort d’Aragó? Què és i què significa el Sant Greal? Aquestes qüestions i moltes més són explicades i documentades una a una. La cerca del Sant Greal arriba a la seua fi en aquest llibre. La clau del Coneixement la tens a la teua mà. L’interior et sorprendrà en descobrir informació completament inèdita que no et deixarà indiferent.