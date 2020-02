Ciutadans emplaça a Ribó a deixar-se de paraules, a millorar en platges i a recuperar els diners robats de l’EMTValència, dissabte 1 de febrer de 2020. «El PSOE ha tornat a salvar de nou a Compromís en el Govern de la ciutat de València després d’avalar el comportament de l’edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, de romandre en el càrrec malgrat la imputació per homicidi imprudent. La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha assegurat que és un tema de Fuset i Compromís. Això és donar l’esquena a una realitat i mantindre a València com a moneda de canvi en la governabilitat d’Espanya pel vot de Compromís a Pedro Sánchez», ha explicat el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, després de conéixer les declaracions de l’alcalde i la vicealcaldessa.El portaveu de la formació taronja ha recordat que «ja va salvar el PSOE a Compromís en el cas del frau l’EMT i del cunyat de Ribó, sumant ara un nou capítol amb el de Fuset». «Ells són equip de Govern per a tot, fins i tot per a aquestes situacions. Fuset podria ser imputat per prevaricació administrativa com així s’indica en l’acte de l’Audiència durant el procés del judici oral», ha afegit.En referència a la reunió de l’equip de Govern, Giner els ha emplaçat a «treballar més pel canvi climàtic i la posada en marxa de plans d’accessibilitat» i ha criticat que «no hagen tingut temps per a analitzar com recuperar els quatre milions d’euros robats a l’EMT».»Parlen d’invertir en els barris però, en quinze, no inverteixen res de res ni tampoc han parlat de com millorar i potenciar les nostres platges, on fa poc hem vist molts danys per la borrasca», ha manifestat el portaveu de la formació liberal després d’assenyalar que «es dediquen més a parlar que a executar inversions i així els va amb el pendent per executar de l’any passat».