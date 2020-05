Gestió Cultural, Associació valenciana de professionals de la cultura, ha enviat, un comunicat als alcaldes i alcaldesses de les províncies de València, Alacant i Castelló. Una crida per a assegurar la supervivència de la cultura, la seua activitat i accés, en tots els municipis.

COMUNICAT

Il·ltre. Sr. alcalde/ssa

La cultura no es deté, la cultura es crea cada dia i determina la identitat d’un municipi. La cultura genera activitat econòmica i dinamitza el territori que l’acull. La cultura ens ha ajudat a suportar aquesta pandèmia i elevar l’estat d’ànim, ens dona perspectiva, ens consola, ens diverteix i ens instrueix. Ara més que mai el moment que les persones responsables de la política municipal asseguren la supervivència de la cultura donat suport a l’activitat i accés, oferint a les seues comunitats un espai de creixement, reflexió i esplai.

Les circumstàncies actuals dibuixen un escenari tràgic per a la cultura en l’àmbit municipal: suspensió de les programacions en els centres públics en les diferents àrees – música, escènica, plàstica, literària, etc.-. Paralització dels projectes públics en procés de producció; reducció de les previsions de programació; cancel·lació de la creació de nous projectes, i la probabilitat de desviament dels fons previstos en les partides culturals cap a partides pressupostàries de caràcter social i econòmic. Com a agents culturals fem una crida a les persones responsables de la política municipal perquè prenguen les mesures necessàries que contribuïsquen a la continuació de la presència de la cultura en l’àmbit públic. A aquest efecte instem als ajuntaments a dedicar exclusivament els diners pressupostats, compromés o contractat a iniciatives culturals. Demandem que no se suspenga ni un sol projecte dels contractats o compromesos, si no es poden realitzar s’ajornaran, però aquest ajornament no podrà suposar un minvament en la programació futura. Finalment, es reclama el compromís que la partida destinada a cultura no es veurà afectada en el pressupost municipal per a l’exercici 2021.

Els professionals de la cultura som conscients de la dificultat que presenta el context actual en el espai municipal per això ens comprometem a acompanyar els processos d’adaptació i a continuar sent agents actius proposant solucions que ens permeten crear altres nínxols de programació, com el mitjà en línia, la temporada estival, els nous públics, o els espais alternatius, amb l’objectiu que els municipis continuen sent receptors i creadors de cultura.

Confiem que alcaldes, alcaldesses i persones al capdavant de les regidories de cultura municipals sabran defensar la cultura i l’accés a la mateixa de cada ciutadà i ciutadana, perquè no es pot desemparar el que ens fa lliures i ens construeix com a societat.

Cordialmente,

Gestió Cultural, Associació valenciana de professionals de la cultura.