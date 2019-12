«Hem de definir quins són els camins per a desenvolupar les polítiques d’esquerres recollides a l’Acord de Fadrell», assegura el portaveu de Compromís per Castelló

Compromís per Castelló ha reunit aquest matí la seua executiva local per a fer balanç de l’any i marcar les línies estratègiques de 2020 sobre la base de l’Acord de Fadrell. D’aquesta manera, projectes com la implantació de la recollida del fem orgànic, la construcció de centres educatius o la consolidació de projectes com el MUCC o els pressupostos amb perspectiva de gènere han sigut alguns dels punts «fonamentals per a la ciutat i, per tant, per al nostre partit, i sempre defensarem per portar endavant polítiques ecologistes, feministes i valencianistes que afavoreixen la igualtat d’oportunitats i reforcen els serveis públics».

El portaveu de Compromís, Miguel Ginés, ha realitzar una valoració del desacord entre els tres partits que formen el govern municipal per la Junta de Festes. «Açò no és un problema de persones, sinó de polítiques. Hem de definir quins són els camins per a desenvolupar les polítiques d’esquerres que volem portar endavant i recollides a l’Acord de Fadrell», ha aclarit Ginés, qui també ha emplaçat el secretari local del PSOE, Francisco Gil, a exposar davant la formació valencianista les propostes de millora per a l’Acord de Fadrell.

Pel que fa a una hipotètica redistribució de competències, «nosaltres no hem rebut cap proposta, per tant no podem valorar-la», ha defensat Ginés, qui també ha recordat que «són el partits que van negociar l’actual acord, i no els regidors, aquells que han de definir els termes i les bases de qualsevol nova negociació».

«Per a Compromís per Castelló és prioritària una millora dels canals de comunicació entre les diferents àrees del govern, així com de la coordinació entre les actuacions que realitzen», ha assegurat Ginés, qui ha aclarit que qualsevol canvi en l’Acord de Fadrell haurà de produir-se en la comissió de seguiment que encara no ha estat constituïda. «Les desavinences, lògiques en qualsevol confluència de sigles, s’han de solucionar de manera interna», ha conclòs el portaveu del partit.