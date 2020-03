El president de la Diputació creu que és necessari fer pedagogia sobre la importància del sector ceràmic a la nostra província

El president de la Diputació, José Martí, ha quedat «gratament impressionat» per «la qualitat i l’envergadura» dels projectes d’investigació que l’Institut Tècnic Ceràmic (ITC) està desenvolupant en les seues dues seus de la Universitat Jaume I i Almassora, per les quals hui ha fet un recorregut al costat del president de l’institut, Joaquín Font de Mora, i el seu director, Gustavo Mallol. Durant la visita també ha estat acompanyat pel diputat provincial de Promoció Ceràmica, Ximo Huguet.

Una vegada finalitzat el recorregut, Martí ha manifestat que «la Diputació continuarà fent costat al ITC en la mesura de les seues possibilitats perquè les administracions i la societat han de contribuir al repte de transferir el coneixement que s’aconsegueix través de la ciència». És alguna cosa que, segons ha destacat, «ja realitza el ITC des de fa 50 anys, a partir de que fóra fundat per un autèntic visionari com el professor Escardino». Segons ha dit, «les investigacions del ITC tenen molt a veure en el lideratge mundial de les empreses ceràmiques de Castelló».

D’altra banda, Martí s’ha mostrat receptiu amb la sol·licitud dels responsables de l’institut perquè la Diputació s’implique amb un nou màster per a tècnics titulats superiors que van impulsar l’UJI i el propi ITC. En aquest sentit, ha assenyalat que «hem de fer pedagogia de la ceràmica i socialitzar la seua importància perquè si hi ha un sector dinàmic, innovador i amb capacitat d’adaptació a la realitat canviant, és el ceràmic». També ha destacat que aquesta transformació no haguera sigut possible sense l’existència de l’Institut Tècnic Ceràmic, «que fa possible que la ceràmica de Castelló estiga sempre en l’avantguarda mundial del sector».

Col·laboració ITC- Diputació: Vigilancer i Solconcer

La Diputació de Castelló col·labora amb el ITC en el finançament de dos aplicatius operatius en la xarxa: Vigilancer i Solconcer. Vigilancer és una eina estratègica que permet avançar-se a les empreses de Castelló a tots els canvis i innovacions que es produeixen en el sector a escala mundial. Per part seua, Solconcer ofereix solucions constructives de ceràmica posant a la disposició dels professionals de la construcció un instrument que ajuda a avaluar i seleccionar les millors solucions constructives comparant els avantatges que ofereixen les qualitats de la ceràmica espanyola respecte a altres productes de recobriment.