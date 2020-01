El president destaca que el text aprovat en la Conferència de Diputacions, Comunitats Autònomes i Administració General de l’Estat «va en la línia de les polítiques que impulsa la Diputació del canvi»

La Diputació de Castelló s’adhereix a la Declaració de Gredos per l’Emprenedoria i la Innovació per a la Repoblació Rural i Territorial, el text de la qual signarà aquesta vesprada el president, José Martí, en el transcurs de la Conferència de Diputacions, Comunitats Autònomes i Administració General de l’Estat que se celebra en el parador de Navarredonda de Gredos.

Es tracta d’un text que subscriuen representants de les diferents forces polítiques nacionals i de les diputacions i entitats públiques i privades que participen hui i demà en aquesta conferència, com a resposta al desafiament que en l’actualitat suposa el repte demogràfic per a la sostenibilitat de l’Estat del Benestar. Els objectius que es persegueixen són els d’aconseguir la cohesió social, la vertebració territorial i un bon model per a la convivència.

Per a José Martí «resulten molt interessants els principis que constitueixen aquesta declaració perquè estan en la línia de les actuacions que impulsa la Diputació del canvi a favor de la repoblació de l’interior de la nostra província propiciant un model de governança inclusiu amb una acció coordinada de totes les administracions públiques i privades».

El president considera «especialment important» que es pretenga «fomentar la prosperitat del medi rural maximitzant el potencial de totes les seues àrees amb recursos endògens, incentivant la transició ecològica i l’economia circular».

També considera molt encertada l’aposta «per la connectivitat territorial i la retallada de la bretxa digital i física dels territoris, garantint una plena cobertura d’internet de banda ampla, fibra òptica i telefonia mòbil en tots els municipis, subratlle, en tots els municipis, fomentant a més infraestructures de transport adequades que garantisquen la igualtat d’accés físic entre el rural i l’urbà».

En un altre ordre de coses, Martí celebra que la declaració pretenga impulsar l’emprenedoria verda, social i tecnològica en l’àmbit rural» i que reculla de manera explícita «la necessitat de fomentar la digitalització del sector agroalimentari, forestal i del conjunt del medi rural, i que es facen passos cap a la industrialització 4.0».

Creu igualment molt important que s’aposte «per la simplificació normativa i administrativa, eliminant les traves burocràtiques per als xicotets ajuntaments per a fer més fàcil la seua gestió».

En la Declaració de Gredos també queda reflectida la nova visió del rural que defensa l’actual equip de govern de la Diputació de Castelló, amb la qual es pretén aconseguir «una major comprensió de la ruralitat i el reconeixement polític i social que permeta erradicar estereotips perjudicials, fomentant l’orgull rural i originant un apoderament que ens ha de beneficiar a tots».

L’elecció del Parador Nacional de Gredos com a seu de la Conferència de Diputacions, Comunitats Autònomes i Administració General de l’Estat no és casual, sinó que respon al fet de ser l’emblemàtic lloc en el qual es va materialitzar l’esperit del consens que van aconseguir els ponents de la Constitució de 1978, raó per la qual es considera que ha de servir per a il·luminar solucions per a actuar enfront del repte demogràfic.

Els participants en la Conferència de Gredos mostren també la seua disposició a contribuir al diàleg, inspirats per la Constitució com a llei fonamental de l’Estat, i s’adscriuen als objectius i línies d’acció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda 2030.

La despoblació suposa un repte a escala europea, per això ha estat present en la sessió inaugural la vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Democràcia i la Demografia, Dubravka Šuica.