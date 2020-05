La impossibilitat dels intèrprets internacionals per viatjar, així com les restriccions establides fins al moment per als assajos fan inviable l’edició d’enguany

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, s’ha reunit hui amb el Comité Organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música (CIBM) de València per a estudiar l’actual situació generada pel coronavirus i la impossibilitat de celebrar l’esdeveniment en les dates programades per a enguany. D’esta forma, el comité ha decidit per unanimitat ajornar per a l’any vinent la celebració. I és que, un total de 22 societats musicals de la Comunitat Valenciana, de la resta d’Espanya i de Bèlgica, Escòcia, Hongria i Suïssa estava previst que concursaren en esta 134a edició del CIBM que, donades les restriccions de mobilitat i de l’estat de l’arma, és impossible celebrar: les bandes internacionals no poden vindre i les valencianes i les de la resta de l’Estat no han pogut assajar durant este període de temps.

Un dels aspectes que caldrà decidir ara és si es manté el Palau de les Arts com a localització, o es canvia a un espai obert per a celebrar el certamen. El que sí està clar, segons ha indicat la regidora Tello, és que a banda dels oficials, hi haurà uns altres premis destinats a la puntuació major del certamen, a la millor banda de la Comunitat Valenciana, a la millor interpretació de l’obra de lliure elecció de compositor de la Comunitat Valenciana, al millor director i al millor solista del certamen. El CIBM Ciutat de València, “és molt més que una magnífica trobada musical internacional, ja que València es convertix en els dies previs i, sobretot, els dies del concurs, en l’epicentre musical del tan volgut món de les societats musicals”.

Entre les diferents seccions que oferix el festival (honor, primera, segona i tercera) estaven inscrites 25 Bandes, 11 de la Comunitat Valenciana, 9 de la resta del territori nacional i 5 estrangeres de Bèlgica, Escòcia, Hongria i Suïssa. Després del sorteig, les diferents seccions tenen 11 bandes de la Comunitat Valenciana, 6 de la resta de l’estat, d’Albacete, Conca, Màlaga, Pontevedra, Tarragona i Zamora, i les 5 de l’estranger citades anteriorment.

Per a la secció Tercera, l’ordre de participació és: Unió Musical Centre Històric de València, Associació Musical Verge dels Prats de l’Aldea (Tarragona), Jeugdharmonie Kunst & Vreugd de Beveren (Bèlgica), Sociedad Musical y Cultural San Blas de Teresa de Cofrentes (València), Asociación Cultural Banda de Música (Zamora) i Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület de Tolna (Hongria).

Per a la secció Segona: Dunbartonshire Concert Band de Glasgow (Escòcia), Banda de Música Miraflores – Gibraljaire (Màlaga), Asociación músico-cultural de Madrigueras (Albacete), Banda de Música Municipal de Valga (Pontevedra), Concertband Massmechelen (Bèlgica) i Societat Musical La Lira Fontiguerense de la Font de la Figuera (València).

Per a la secció Primera: Societat Musical L’Entusiasta de Benifairó de la Valldigna (València), Centre Instructiu Musical de Mislata (València), Casino Musical de Godella (València), Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Conca) i Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach (Suïssa).

Per a la secció d’Honor: Unió Musical de Benaguasil (València), Unió Musical de Torrent (València), Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol (València), Ateneu Musical i d’Ensenyança Banda Primitiva de Llíria (València) i Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó (Castelló).