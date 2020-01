– El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana organitza dos nous cicles expositius que es poden veure a Altea i a Vilafranca

– La Casa Toni el Fuster d’Altea inaugura aquest dissabte ‘Mirades amb gènere?’



La ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ continua el seu recorregut per les comarques valencianes a través de diverses exposicions organitzades pel Consorci de Museus a les capitals culturals valencianes 2019-2020, Altea (Alacant) i Vilafranca (Castelló).

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat per l’alcalde d’Altea, Jaume Linares, presenta demà l’exposició ‘Mirades amb gènere?’ composta per l’obra de Maribel Domènech, Teresa Lanceta, Paloma Navares, Ana Teresa Ortega, Mery Sales, Anna Talens i Amparo Tormo.

Pérez Pont ha explicat que «estem compartint amb alacantins, castellonencs i valencians aquesta col·lecció reflex de l’art valencià del nostre temps i de la qual formen part un gran nombre de creadores, ja que en la selecció d’obres adquirides hi ha un compromís decidit amb la presència equitativa d’artistes dels dos gèneres, la qual cosa contribueix a configurar el relat de l’art contemporani actual des d’una perspectiva més realista i igualitària».

«Aquesta col·lecció representa una eina per a acostar els nous llenguatges contemporanis a la ciutadania, alhora que constitueix un llegat i una narració historicoartística de la creació actual per al futur» ha assenyalat el director del Consorci de Museus.

En 2017 la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el marc del Pla incentiu del patrimoni artístic valencià, va posar en marxa una línia d’adquisició d’obres d’art amb el doble propòsit de dinamitzar el mercat de l’art contemporani, alhora que reunir un conjunt d’obres representatives de l’estat de la creació artística a la nostra Comunitat.

Les propostes artístiques reunides en aquest segon moment del cicle expositiu que es presenta a Altea procedeixen d’artistes que comparteixen el fet de ser dones, però pertanyen a diferents generacions, treballen amb diferents llenguatges artístics i aborden qüestions tan diverses com el temps, la memòria i l’oblit, la mirada a l’espai en què l’individu es mesura amb el seu entorn social, el pensament polític o la poètica dels materials.

Reunir aquestes set artistes a la Casa Toni el Fuster convida a reflexionar sobre la presència i el protagonisme del gènere en l’art. Tècniques com el teixit o la fotografia, temes com la memòria, la casa, la lluita, redirigeixen la mirada cap al que ens és més pròxim: la veu, les paraules, la memòria, el desig, alhora que despleguen un discurs crític en què la continua reactualització de la identitat de gènere es torna protagonista.

Art Contemporani de la Generalitat Valenciana

Les obres que nodreixen aquesta ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ procedeixen d’artistes de diferents generacions i diversos interessos artístics i vitals i per això constitueixen un fidel reflex de l’heterogeneïtat i el dinamisme que caracteritza la nostra escena creativa.

Actualment, a més de les exposicions que es poden veure a Vilafranca i Altea, el Centre del Carme de València exhibeix, fins a aquest diumenge 19 de gener, l’exposició ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Preguntes i respostes’ composta per les peces adquirides per la Generalitat en 2018.

Capitals culturals valencianes

La distinció de capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i foment econòmic.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l’oferta cultural, millorar les comunicacions entre la institució valenciana i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l’accés universal a la cultura.

Durant 2019 i 2020, Altea i Vilafranca acolliran exposicions, obres de teatre, concerts de música i projeccions audiovisuals de la mà del Consorci de Museus, l’Institut Valencià de Cultura, el Cor de la Generalitat Valenciana, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i la Jove Orquestra de la Generalitat.