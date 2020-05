La Comissió No Permanent per a la Reconstrucció de la ciutat de València s’ha constituït este matí amb la participació de tots els grups polítics municipals. Tal com ha subratllat l’alcalde, Joan Ribó, “és una comissió de treball de tota la societat valenciana, que implica i compta amb la participació i la col·laboració d’experts, entitats, associacions, col·lectius professionals i tota la representació municipal”. La Comissió, que presideix l’alcalde, amb les vicepresidències primera i segona a càrrec de les regidores Sandra Gómez (PSPV) i María José Catalá (PP), respectivament, debatrà dilluns que ve el Pla de Treball.

La Comissió està integrada per cinc membres, un per cadascun dels grups polítics municipals, sota la presidència de l’alcalde, Joan Ribó (Compromís), amb la vicealcaldessa Sandra Gómez (Grup Socialista), la portaveu del Grup Popular, María José Catalá; el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner; i el regidor de Vox Vicente Montáñez. Els vots es comptabilitzaran de manera ponderada a la representació institucional de cada grup.

Durant la sessió constitutiva celebrada este matí s’ha debatut sobre el Pla de Treball de la comision, que es preveu aprovar en la sessió del pròxim dilluns, dia 18, convocada per a les 11.00 hores. Tal com ha explicat l’alcalde, este pla s’estructurarà al voltant de tres àrees de treball amb dos nivells de compareixences: d’una banda, participaran persones expertes en diferents temes i qüestions. I en segon lloc, les entitats que proposen els grups municipals.

El Govern Municipal ha realitzat una sèrie de propostes de cara a la participació d’experts en la primera àrea de treball, i així mateix s’han incorporat algunes de les aportacions dels grups d’Oposició. S’ha acordat que cada grup de l’oposició podrà presentar una proposta. Quant al segon nivell, el de les entitats, el Govern proposa que les entitats participants seran les que integren el Consell Social de la Ciutat. En este cas, s’ha obert la possibilitat al fet que també l’oposició puga plantejar la participació d’una entitat concreta. La participació dels experts tindrà una duració limitada als 15 a 20 minutos, que anirà seguida per les intervencions dels regidors membres (amb un torn de 5 minuts cadascun d’ells). Per part seua, les entitats també tindran un temps de 5 minuts per a exposar les seues propostes i aportacions.

Es preveu també un bloc final, en el qual els diferents grups tindran oportunitat de plantejar dubtes i preguntes a les diferents entitats i experts. “L’objectiu és treballar tots junts i en la mateixa direcció per a buscar propostes, idees i solucions a la nova situació post-pandèmia: no que siga un pla del Govern de la ciutat de València ni un pla de l’oposició, sinó unes idea de tota la societat valenciana que treballa unida en la seua reconstrucció”.

En semblants termes s’ha manifestat la vicepresidenta primera de la Comissió, Sandra Gómez, qui ha assegurat que la constitució d’esta “suposa un pas molt important en la reconstrucció de la nostra ciutat. És veritat que no serem la mateixa ciutat que vam deixar al març de 2020, però no podem resignar-nos a ser una ciutat pitjor. Hem de construir de la mà de tots els agents professionals i experts la ciutat que vindrà després d’esta crisi”. Gómez ha alertat de la importància de “no cometre els mateixos errors que en la crisi econòmica de 2008, per la qual cosa hem de començar a treballar ja, però com a govern no volem fer-ho sols”.

La vicealcaldessa ha manifestat la seua “satisfacció amb la marxa i amb la bona voluntat que estem trobant per part de tot el món, i amb les ganes i, sobretot, la força d’alçar esta situació, tant per altres partits, com també la resta d’institucions. Creiem que malgrat totes les amenaces i febleses que ha suposat la crisi per a esta ciutat, si ho fem bé, podem eixir més forts que mai”.

Els partits de l’Oposició, han donat suport al treball de la nova Comissió, però han manifestat els seus diferents punts de vista. En el cas de la portaveu del Grup Popular, i vicepresidenta segona de la Comissió, María José Catalá, ha subratllat que es tracta d’“una oportunitat per a reconstruir la ciutat després de la que pot ser la pitjor crisi sanitària, social, econòmica dels últims anys”, però ha criticat la periodicitat per considerar-la “molt breu”, i ha afegit que li agradaria “que participaren com més associacions, entitats i experts posibles millor, perquè possiblement deixem fora a persones que podrien aportar en este moment des del seu coneixement, des de la seua rellevància, el seu saber i, sobretot, la seua experiència, conclusions interessants a la ciutat”.

Per part seua, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha qualificat la constitució de la Comissió de “decepció perquè no passaran tots els col·lectius que estan patint la crisi en primera persona: associacions d’autònoms, escoles infantils de 0 a 3 anys, hostalers, comerç… una amplitud enorme i diferents tipus d’activitat econòmica que sincerament no sabem si al setembre van obrir els seus negocis”. Giner ha manifestat també la seua opinió que “s’hauria de començar amb un diagnòstic objectiu de com està València en estos moments amb informació per barris”, i finalment, ha afirmat que el “tampoc s’ha inclòs el pressupost econòmic, per la qual cosa crec que està Comissió no pot aconseguir l’objectiu que s’ha proposat de portar a València a la prosperitat i a la modernitat”.

Finalment, el regidor de Vox Vicente Montáñez ha reiterat la seua posició manfiestada en el Ple, en el qual este grup va ser l’únic que no va votar a favor de la creació de la Comissió. L’edil ha assegurat que es tracta d’un grup de treball “pactat en el temps i amb un full de ruta totalment establit i, la qual cosa és pitjor, que a més no té voluntat d’arribar a conclusions”. Montáñez ha assegurat també que “manca d’anàlisi prèvia de l’escenari” i que “els experts han sigut ja decidit pel senyor Ribó”.