– En la reunió d’aquesta vesprada també s’ha abordat el balanç de situació i compte de resultats provisionals

La comissió mixta de seguiment i control del contracte programa, formada per membres del Consell, de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) s’ha reunit aquesta vesprada al centre de producció de programes de Burjassot per a revisar el balanç provisional d’execució pressupostaria i el balanç de situació i compte de resultats provisionals amb data 31 de desembre, tant de la CVMC com de l’SAMC.

Aquestes reunions se celebren cada dos mesos, tal com marca la llei de creació perquè la comissió puga fer un control constant del compliment del contracte programa.

A la reunió han assistit, per part del Consell, la secretària autonòmica de Comunicació, Blanca Marín, que exerceix la presidència de la comissió; el subdirector general de Relacions Informatives i Promoció Institucional, José Moreno Soler, que n’exerceix la secretaria; i el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero. Els representants de la CVMC que han acudit a la comissió són el president, Enrique Soriano; l’actual directora general, Empar Marco, i el pròxim director general, Alfred Costa, acompanyats per les membres del Consell Rector, Raquel Piqueras i Mar Iglesias.