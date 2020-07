Aquesta iniciativa de la Comissió Europea proposa la cocreación de sistemes alimentaris sostenibles

Quart de Poblet, L’Ajuntament de Quart de Poblet continua involucrant-se en projectes europeus centrats en qüestions de sostenibilitat mediambiental i econòmica, seguint sempre la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta ocasió, participarà en el projecte “CITIES2030: cocreando sistemes alimentaris resilients i sostenibles entorn de Food2030”.

Quart de Poblet és l’únic municipi espanyol que participa en aquesta iniciativa, composta per 41 membres de 20 països: Itàlia, Bèlgica, Turquia, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Irlanda, Islàndia, Letònia, Macedònia del Nord, Romania, Eslovènia, Noruega, Països Baixos, Luxemburg, Portugal i França. Al costat del municipi valencià, la Fundació Social Innolabs i la Universitat Politècnica de Madrid, són els representants nacionals.

Es tracta d’una iniciativa que pretén crear sistemes alimentaris i ecosistemes urbans, UFSE en les seues sigles en anglés, durables i eficaços, en els quals la ciutadania jugue un paper central. L’enfocament innovador de CITIES2030 passa pel seu caràcter integrador, ja que pretén atraure als millors investigadors i investigadores, empreses, líders de la societat civil, ciutats i la resta d’agents de la UFSE.

D’aquesta manera es busca connectar les cadenes curtes de subministrament d’aliments reunint a tots els actors dels ecosistemes urbans i els sistemes alimentaris, tenint en compte la ciència dels aliments, les ciències socials i el big data.

Un dels objectius principals és fomentar activament la participació de la ciutadania, transformant el paper de consumidor passiu a agent de canvi actiu i motivat. Per a això, s’empraran múltiples instruments, com l’Aliança CRFS, una comunitat de pràctica secundada per una plataforma digital que arriba a tota Europa. Aquest enfocament permetrà l’elaboració de polítiques, l’adopció de mesures d’innovació i la introducció de millores en un àmbit paneuropeu d’abast mundial.