La “Biblioteca Vivent” és una iniciativa que desafia prejudicis i educa en valors a la joventut

Quart de Poblet, 21 de febrer de 2020 Segur que més d’una vegada heu pensat que algunes persones són com un llibre obert o que la història de la seua vida bé podria ser l’argument d’una novel·la. Al cap i a la fi, les persones, com els llibres, també són històries. Així es reflecteix en el projecte «Biblioteca Vivent», una iniciativa europea de la qual Quart de Poblet, a través de la regidoria de Projectes Europeus que dirigeix Bartolomé Nofuentes, formarà part durant els dos pròxims anys, des de l’1 de març de 2020 al 31 d’agost de 2021, després de l’aprovació del projecte per part de la Comissió Europea.

La «Biblioteca Vivent» és com una biblioteca normal, amb l’única diferència que els llibres són persones i que la lectura consisteix en una conversa. Aquests «llibres vivents» es caracteritzen per estar subjectes a situacions de conflicte social com a conseqüència de la seua nacionalitat estrangera, la seua religió o la seua orientació sexual, per la qual cosa l’objectiu d’aquest projecte consisteix a desafiar els prejudicis i la discriminació i promoure el diàleg intercultural i els drets humans amb la finalitat d’afrontar les situacions de desigualtat social que pateixen algunes persones. Dins del catàleg tan especial d’aquesta biblioteca es podran trobar quatre blocs temàtics diferents: joves, ancians, dones i migrants. La joventut de la comunitat on es desenvolupe el projecte jugarà el paper de lectors i lectores i també del personal de la biblioteca, ja que la iniciativa està dirigida a ella.

Aquesta iniciativa forma part del programa «Europa amb els ciutadans» i consta d’un total de sis activitats que es realitzaran en les diferents ciutats europees que participen en ella, entre les quals es troba Quart de Poblet com a única ciutat espanyola del projecte. Les altres que formen part són: Ciutat de Salònica (Grècia), Ljubljana (Eslovènia), Bijelina (Bòsnia i Hercegovina), Skopje (Macedònia) i (Belgrad) Sèrbia. Totes les activitats que es realitzen en el si d’aquesta iniciativa s’implementaran en escoles, universitats, centres juvenils i clubs dels set països participants. A més, tots els llibres vius es filmaran per a documentals educatius que es difondran a través de les xarxes socials.

Aquesta eina busca educar a la joventut en valors i motivar-la a participar en activitats sociopolítiques i en el debat sobre el futur d’Europa. D’aquesta manera, es vol aconseguir que cada vegada un major nombre de joves de països europeus estiguen informats sobre els valors i problemes de la UE i que la «Biblioteca Vivent» servisca per a crear xarxes i comunitats en les quals la inclusió social siga un pilar fonamental. A més, es pretén millorar les habilitats socials i de comunicació intergeneracional i intercultural de la ciutadania més jove i aprofundir en la comprensió de les polítiques de gènere.