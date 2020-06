– Els centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport poden formalitzar la inscripció fins al 19 de juny en la web

– Augmenta el nombre de sessions teoricopràctiques, ja que es realitzarà una sessió pràctica de maneig de la bicicleta dins del mateix centre



La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Federació Valenciana de Ciclisme posen en marxa la segona edició del programa educatiu ‘Aula ciclista’ durant el curs 2020-2021. Els centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (Cepafe) que vulguen formar part del programa el curs escolar següent poden formalitzar la inscripció a través del web de la Federació (consultar ací) fins al 19 de juny.

Al voltant de 15.000 alumnes valencians de 5é i 6é de Primària i de 1r i 2n de l’ESO han participat en la primera edició del projecte d’innovació educativa que fomenta l’ús de la bicicleta com a transport sostenible, els hàbits de vida saludables i la seguretat viària entre l’alumnat mitjançant tres sessions teoricopràctiques.

‘Aula ciclista’ està dirigit als centres educatius que integren dins del seu projecte educatiu de centre diferents projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS). Recentment, s’ha publicat la resolució de les ajudes i les assignacions econòmiques a un total de 369 centres amb PEAFS, que són considerats centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (Cepafe). El nombre de centres Cepafe ha augmentat considerablement respecte a la convocatòria anterior, per tant, més centres educatius podran participar en la segona edició del programa ‘Aula ciclista’.

Per al pròxim curs escolar, com a novetat, s’incrementa el nombre de sessions a les escoles i als instituts, ja que es farà una sessió pràctica de maneig de la bicicleta dins del mateix centre per a familiaritzar l’alumnat amb l’ús de les bicicletes. Així, en la primera sessió l’alumnat rebrà formació teòrica sobre vida saludable, seguretat viària, l’ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport; la segona serà la sessió pràctica d’ús i familiarització amb la bicicleta, i la tercera inclourà un recorregut per un circuit urbà en què l’alumnat s’enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària i la bicicleta.

Les activitats inclouran un curs de formació del professorat a través del Cefire i una sessió prèvia d’informació als docents impartida pels tècnics de la Federació, mitjançant unitats didàctiques que després s’explicaran a classe durant el curs. Tot aquest material didàctic es posa també a disposició de les escoles de ciclisme valencianes.

En l’estrena, ‘Aula ciclista’ ha tingut molta acceptació a tot el territori valencià i ha enregistrat en total 125 centres educatius participants: 71 centres a les comarques de València, 36 centres a les d’Alacant i 18 centres a les de Castelló.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport destina 200.000 euros per a la realització del programa ‘Aula ciclista’ amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible, acostar el ciclisme i l’activitat física a les aules i fomentar els hàbits de vida saludables entre l’alumnat.