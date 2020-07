L’alcalde recorda el compromís del Ministeri de Transports de donar suport al transport municipal, i insta a fer efectives les ajudes com més prompte possible

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat este matí, en sessió extraordinària, i amb els vots a favor de l’Equip de Govern i del Grup Municipal Ciutadans, la línia de crèdit fins a 27 milions d’euros per a fer front a la situació de l’EMT provocada per la COVID-19. La Corporació autoritza l’Empresa Municipal de Transports a concertar operacions de crèdit destinades a finançar actiu circulant, que permeta pal·liar el descens d’ingressos derivat de la reducció del passatge durant estos mesos.

De fet, l’alcalde ha tornat a reclamar ajudes al Govern de l’Estat, i ha exigit que es destine part del fons que arribarà de la Unió Europea per al transport públic municipal. “En este moment les úniques ciutats que han rebut una ajuda han sigut Madrid i Barcelona a través de les seues entitats de transport metropolità. Un tracte clarament discriminatori cap als valencians i valencianes”, ha reiterat Ribó.

La proposta d’aval per al crèdit de l’EMT ha comptat amb el suport de Ciutadans, i el seu el portaveu, Fernando Giner, ha defensat la necessitat de donar suport a l’acció de l’EMT «per a evitar el col·lapse de l’empresa i continuar caminant cap a la sostenibilitat i avançant cap a l’Agenda 2030». Giner ha subratllat que «el que hui es debat és si es pot evitar o no el col·lapse de l’EMT; i hem de tindre en compte que sense un transport públic de qualitat no hi ha sostenibilitat ni futur», ha assegurat. No obstant això, Giner s’ha mostrat crític amb l’actual direcció de l’empresa, i ha demanat la dimissió de la gerència i l’aprovació d’un pla de viabilitat.

Tant el grup Popular com Vox han votat en contra de la proposta. El regidor de Vox Vicente Montáñez ha definit la iniciativa com «un altre passatge de la història sinistra de l’EMT», i ha assegurat que la situació actual de l’empresa era «previsible i evitable». L’edil ha assegurat que «injectar 27,2 milions a l’EMT en estos moments no té sentit si no porta associat un pla de viabilitat, perquè només es pujarà l’endeutament municipal i farà que la ciutadania pague més impostos».

Per part seua, María José Catalá, portaveu del Grup Popular, ha justificat el seu vot en contra «perquè no estem tranquils de posar eixe préstec en mans dels actuals gestors de l’EMT», i ha assegurat que «la situació de l’empresa no és puntual, sinó estructural». La regidora ha requerit «la intervenció completa de l’EMT per part del Consistori: que la Intervenció Municipal entre a gestionar la situació econòmica i financera de l’EMT, i que la direcció actual deixe de gestionar».

PÈRDUES DEL 90% D’INGRESSOS PER LA PANDÈMIA

L’alcalde, Joan Ribó, ha agraït «el tarannà del Grup Ciutadans», i ha lamentat que la resta de grups «no hagen tingut en compte en les seues crítiques l’efecte de la pandèmia de COVID, que ha afectat a València igual que ha afectat altres ciutats, algunes governades pel PP, com ara Saragossa o Màlaga», ha matisat. «L’efecte de la pandèmia sobre el transport públic de la nostra ciutat ha reduït en un 90% el nombre de persones que usaven el servici; per tant s’han perdut més del 90% dels ingressos», ha explicat l’alcalde. «Esta és la causa d’este préstec; el problema no és estructural, és del coronavirus: els autobusos havien de circular, però circulaven pràcticament buits», ha subratllat.

«Hem de fer front a la situació amb este crèdit que demana l’EMT i que l’empresa haurà de retornar, també amb les ajudes estatals». «L’Ajuntament pot avalar el préstec per la bona situació financera», però tal com ha recordat Joan Ribó, des del Ministeri de Transports es va confirmar el compromís d’impulsar ajudes i subvencions al transport públic municipal», i ha instat el Govern central a fer-les efectives al més prompte possible. «Hem reivindicat estes subvencions amb tota fermesa, i esperem que arriben molt prompte», ha conclòs l’alcalde.

Comparte esto: Twitter

Facebook