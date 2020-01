La institució provincial ha apostat des del dia 1 del nou mandat en incrementar la presència de la llengua pròpia en la comunicació

Castelló, 18.01.2020. Eixamplar l’ús del valencià a les administracions locals és l’objectiu principal de la nova àrea de Normalització Lingüística de la Diputació de Castelló. Una vegada aprovat el pressupost de 2020, el departament ha començat a rodar i s’ha posat com a primera meta l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, tal i com ha avançat hui la diputada Ruth Sanz. El primer tràmit serà l’aprovació, per part del ple, de la sol·licitud d’entrada, que serà tractada com a punt en la sessió ordinària del mes de febrer.

Per a perfilar la incorporació, la diputada responsable s’ha reunit amb el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, qui ha mostrat la seua “satisfacció” per obrir una nova línia de col·laboració amb la corporació castellonenca, fins ara inexistent. Sanz, per la seua banda, ha dit estar “molt il·lusionada per poder començar a treballar per la llengua des de la institució més important a nivell provincial després de 24 anys d’un govern que mai no es va interessar per la promoció del valencià, deixant perdre un temps que és or”.

L’adhesió a la Xarxa, de la que formen part les cinc universitats públiques valencianes i una cinquantena de municipis d’arreu de la Comunitat Valenciana, obrirà un nou ventall de possibilitats i de recursos per a tots els municipis de Castelló, com assessorament lingüístics, eines informàtiques o publicacions.