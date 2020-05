El president José Martí destaca els prop de 285.000 euros invertits en noves tecnologies perquè les entitats locals oferisquen un millor servei a la ciutadania

Per part seua, el diputat Ximo Huguet posa en valor el Projecte de Base de dades Jurídica i Econòmica que beneficia a 127 municipis

Les oficines del Servei Provincial d’Assistència a Municipis (Sepam) van invertir en 2019 més 508.000 euros en la prestació de serveis a les entitats locals de la província de Castelló. És una dada oferida pel president de la Diputació, José Martí, qui ha explicat que encara que la seu central es troba a Castelló, els seus serveis estan descentralitzats perquè compta amb oficines a Morella, Traiguera, Benassal, Onda, Montanejos i Segorbe. En elles es presta assistència jurídica, econòmica i informàtica als ajuntaments que disposen d’una menor capacitat de gestió. «Del que es tracta és d’ajudar sobretot als municipis més xicotets perquè puguen realitzar la millor gestió possible i que aquesta redunde en la prestació d’un millor servei a la ciutadania».

Segons ha dit, «l’any passat es va realitzar un important esforç en l’apartat de noves tecnologies, en el qual es van invertir prop de 285.000 euros per a la modernització d’entitats locals de menys de 20.000 habitants, la gestió pressupostària i comptable de 125 municipis, l’adaptació dels ajuntaments a la legislació sobre protecció de dades, l’adquisició de llicència antivirus actualitzables tecnològicament avançades i la gestió de dominis ‘.és’ amb els topònims oficials per a promoure la presència en internet de les entitats locals de la província.

Per part seua, el diputat provincial de Concertació amb els Ajuntaments i responsable del Sepam, Ximo Huguet, ha destacat els 150.043,72 euros del Projecte Servei de Base de dades Jurídica i Econòmica EN LÍNIA, que constitueix una eina fonamental de suport jurídic i econòmic per a 127 entitats locals per a estalviar temps, resoldre dubtes, guanyar en seguretat i incrementar la qualitat del servei.

Una altra inversió que ha posat en valor Huguet és la de 36.583,56 euros que s’han dedicat a la llicència de manteniment del Projecte Padró Municipal d’Habitants al qual estan adherides 114 entitats locals. «Fa possible l’actualització del padró municipal i la gestió i solució de les incidències produïdes en el procés de correcció d’errors per part de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)».

El Sepam també va destinar 11.205,81 euros a un projecte d’assessoria i gestió laboral de 35 municipis sobre gestió de nòmines, gestió fiscal, contractes o cotitzacions a la Seguretat Social.