Pere Fuset ha destacat la importància del llegat gràfic i documental de l’artista.

El Centre de Documentació de la Festa de les Falles (CDF), situat a la Ciutat de l’Artista Faller, ja ha rebut la donació realitzada per part dels néts de l’artista faller Modesto González Latorre (1909-1996), “un important llegat gràfic i documental del mític artista que es compon principalment per més de 600 fotografies”, segons ha posat en valor el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset.

En concret hi ha 630 imatges que formen el gruix del material donat al CDF. També hi ha documents d’interés, com ara el diploma acreditatiu d’artista faller de Modesto González; la concessió del Ninot d’Or del Gremi d’Artistes Fallers, o la notificació oficial de la rotulació d’un carrer amb el seu nom en 1997. Entre el material fotogràfic destaquen les imatges preses al taller de Modesto González, el valor de les quals és, a banda de l’inèdit de poder documentar la falla de torn en ple procés de construcció, el de les tècniques i materials emprats o la presència rellevant de la dona de l’artista, Asunción Baixauli, treballant a l’obrador.

També destaquen imatges d’actes com poden ser els sopars, reunions i excursions a què els artistes fallers es comboiaven per a actes gremials o per juntar-se simplement. A més, hi ha retrats en estos actes distendits de figures com Regino Mas, Carlos Tarazona, Carlos Cortina, els germans Fontelles, José María Martínez, Juan Huerta, Vicent Tortosa Biosca, Ricardo Rubert o José Soriano Izquierdo.

Al llarg dels anys Modesto González va establir diversos contactes amb comissions falleres, tant perquè els plantava la falla com perquè se li retia un homenatge o anava com a jurat. Això ha comportat com a llegat una col·lecció de vora 200 insígnies que també formen part de la donació.

Modesto González va formar-se a l’Escola de Belles Arts. Es va especialitzar en decoració i fou aprenent del taller d’imatgeria religiosa de Pío Mollar. El seu debut a les falles es data el 1932 i, des d’aleshores, la seua signatura va anar consolidant-se com una de les més transcendents en l’art de fer falles, en ser part d’aquella primera generació d’artistes fallers mediàtics junt amb Carlos Cortina, Regino Mas, els Fontelles o Enrique Baró.

La seua obra fallera es caracteritza per una representació mordaç i satírica de la realitat representada en ninots amb una enorme expressivitat caricaturesca. Exemples són Estatut d’Autonomia (Escalante, 1934), El puro (Plaça de la Mercé, 1943), Còctel de modes (Peu de la Creu, 1949), Què monos estem! (Na Jordana, 1956) o Ni metro ni vara… ací pam a pam (Plaça de l’Ajuntament, 1961).

Fuset ha destacat que “esta donació constituirà el Fons Modesto González Latorre amb el qual posarem en valor la seua figura i permetrà estudiar-la molt millor”. De fet, amb el Museu Faller de València ja s’està definint un projecte d’exposició.