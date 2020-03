Aquest matí ha tingut lloc en el laboratori Santiago Sebastián de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València la presentació als mitjans de comunicació de l’estudi dut a terme per la investigadora i escriptora Dolores García Ruiz sobre les peces de seda de la Gioconda de Leonardo da Vinci i la seua estreta relació amb València. L’acte ha estat afavorit per la Doctora en Conservació-Restauració de Béns Culturals i Professora Titular d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, Sra. María Gómez Rodrigo, qui ha posat en valor l’originalitat de l’estudi i la transcendència de les seues conclusions que lliguen al quadre més famós del món amb la nostra ciutat i la seua història.

L’acte ha comptat amb la presència de Sr. Josep Montesinos Martínez, Degà Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

Segons va explicar Dolores García, La Gioconda, obra emblemàtica de Leonardo da Vinci, no seria el mateix sense la València de finals del XV. Tampoc sense el decisiu paper del valencià Luis de *Santángel, qui va finançar el descobriment d’Amèrica en 1492 que va suposar una revolució en els tints fins llavors coneguts. Sense els artesans de la seda de València i sense *Santángel, les peces de la model del quadre de Da Vinci difícilment haurien tingut aqueix aspecte i seria considerablement diferent tant en colors com en significat per a la seua època.

La investigació de Dolores García, que està recollida en un assaig que es publicarà en breu, ens revela que La Gioconda és molt més que un retrat de dona amb el qual Da Vinci aconsegueix les més altes cotes de perfecció pictòrica: constitueix una autèntica cruïlla de camins entre les rutes de la seda procedents d’Orient, el Vell Món europeu i el Nou Món que s’obri amb Amèrica.

Dolores García Ruiz és escriptora i investigadora. Va nàixer a Melilla en 1964 i resideix a Torrent (València). Va cursar estudis de Dret. La seua primera novel·la va ser el best-seller El secret de *monna Lisa (Roca *Ed., 2004), semifinalista del premi «Primavera» 2002 i assenyalada entre les 35 millors novel·les històriques en espanyol. És autora de la reina del sucre (Versàtil i Ed. B Mèxic, 2015). En 2016 va ser la guanyadora del premi «Lletres del Mediterrani» amb La rebel·lió de Penélope. El seu primer assaig, La cara oculta de Da Vinci, va ser incorporat a la biblioteca d’investigadors del Museu del Louvre de París. Per la seua labor d’investigació sobre Leonardo da Vinci és considerada com un dels entesos millor coneixedors de la seua figura. Ha participat en programes de TV2 i col·laborat de manera habitual en programes d’Onda Ràdio Murcia i Onda Cero Tenerife. Presideix la Unió *Hispanomundial d’Escriptors (*UHE) a la Comunitat Valenciana i ha sigut distingida en 2019 com a “De Melilla de l’any”.