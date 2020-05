La realització de test PCR als treballadors o les noves pantalles pantalles protectores amb filtre UV per a marineria són algunes de les noves mesures de seguretat de Consorci València 2007.

La Marina de València es prepara per a la fase 1 estrenant mesures de salut i seguretat per als seus treballadors i clients. Una de les primeres iniciatives que ha posat en marxa Consorci València 2007 ha sigut la de regalar a tots els seus amarristes un lot de mascaretes personalitzades amb el logotip del port històric i un pot de gel hidroalcohòlic per embarcació, oferint-ne la possibilitat d’adquirir més a preu de cost.

De cara a garantir la màxima seguretat possible per al seu personal, s’han realitzat tests PCR als treballadors de la dàrsena valenciana de la mà de la UTE SES València- LAPEÑA Servicios Médicos per a detectar, a més de possibles positius, la presència d’anticossos del coronavirus Covid-19.

Pantalles amb filtre solar

El personal de marineria, les labors de la qual es desenvolupen en gran part a l’aire lliure, està provant una nova pantalla protectora amb filtre UV, que protegeix de la radiació solar i les molèsties de la llum a l’estiu, al mateix temps que serveix com a mesura de prevenció de possibles contagis. Les pantalles estan fabricades amb plexiglás de primera qualitat, espuma antialergica i una goma que assegura el màxim confort, per tal que es puguen utilitzar còmodament durant les 8 hores de la jornada laboral.

“El propòsit principal d’aquestes pantalles és la protecció, perquè els professionals puguen treballar al sol de forma còmoda. En principi fabriquem aquestes pantalles per als nostres operaris de països com República Dominicana o Mèxic, que treballen en camps de panells solars, alguns d’ells situats en el desert”, assegura Salvador Cabezas, gerent d’Universal de Subministraments, empresa responsable d’aquest nou sistema, i que és també propietària d’un dels restaurants situats en La Marina.

Així mateix, després de la declaració de l’Estat d’Alarma, La Marina va instal·lar al costat del Tinglado 2 un arc amb un sistema de nebulització amb desinfecció, per a incrementar la protecció dels treballadors que complien serveis essencials en el port històric i d’aquelles persones que el pogueren necessitar durant la crisi sanitària.