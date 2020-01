regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramón, s’han reunit este matí amb Rubén Tortosa i altres científics de la Universitat Politècnica de València per vore les aplicacions de la palla de l’arròs en l’àmbit faller. La reunió s’ha celebrat a la Facultat de Belles Arts, on els regidors s’han acostat «per conéixer i informar-se del treball que estan fent amb els nous materials per a la construcció de falles a partir dels residus de la palla d’arròs».