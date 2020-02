La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha encarregat la redacció d’un Manual de Conversions blanes en zona de vianants per a tota la ciutat

La plaça de l’Ajuntament tindrà un asfaltat especial en les noves zones per als vianants, que començarà a adequar-se abans de l’estiu, i que definirà les zones tancades al pas de vehicles «amb la dignitat i el respecte a l’entorn que requereix este espai simbòlic de la ciutat». Així ho ha anunciat este divendres la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez.

En este context, la vicealcaldessa ha avançat també que s’ha encarregat l’elaboració d’un Manual municipal de conversions blanes en zona de vianants «amb l’objectiu que, quan recuperem l’espai públic de la ciutat ho fem seguint una sèrie de criteris estètics i paisatgístics que ens permeten que eixa recuperació done visualment una sensació de conversió en zona de vianants i de qualitat de l’entorn urbà».

Tal com era preceptiu, en tractar-se d’un entorn BIC (Bé d’Interés Cultural), el projecte de reasfaltat ha sigut aprovat per la Comissió de Patrimoni Municipal, en el context de l’actuació urbanística de recuperació de tot l’espai públic que començarà a finals de març a la Plaça de l’Ajuntament. «L’actuació ha d’estar concorde amb l’espai icònic i absolutament emblemàtic que és esta plaça i, per tant, farem un esforç, tant pressupostari com de treball, perquè este espai quede a l’altura del que volen els ciutadans i ciutadanes i les persones que venen a visitar-nos». Així, la plaça de l’Ajuntament es reorganitzarà i es recuperarà emprant un asfaltat específic, seguint l’experiència que ja s’ha dut a terme al carrer de Sant Pere, en el Cabanyal-Canyamelar.

La vicealcaldessa ha subratllat que els canvis i desviaments previstos de les línies de l’EMT en este àmbit exigien una actuació sobre el paviment i, per això, es reforçarà l’asfaltat de les zones per les quals s’ha definit el pas d’autobusos de la nova Línia C1 de l’EMT i la dels vehicles privats. Però en el cas de les noves zones per a vianants, la retirada de les marques viàries (línies de carrils i passos de zebra) i l’eliminació del pas de trànsit rodat tindria com a resultat un sòl amb paviment negre atzabeja no matisat que no donaria sensació de conversió en zona de vianants i recuperació de l’espai, sinó de mera provisionalitat. Per això, s’ha optat per disposar un asfaltat poliment amb àrids de color roig que subratlla perfectament l’espai recuperat per a la ciutadania, en paraules de Gómez.

«Volem aprofitar per a aconseguir eixa sensació de zona per als vianants i una impressió anticipada de recuperació de l’espai públic fins que el projecte ja siga definitivament aprovat i executat», ha explicat Gómez. «És la mateixa pavimentació que ja hem posat en ús per primera vegada a València al carrer Sant Pere al Cabanyal, un dels espais que s’han recuperat en este barri i que és, juntament amb els carrers de la Reina i Escalant, els que vertebren tot el barri des de l’avinguda dels Tarongers fins quasi a la Marina: volíem donar-li un aspecte per als vianants com una espècie de gran via verda al nord del barri».

La regidora ha reconegut que es tracta d’una actuació més cara, «que suposa un esforç pressupostari», però ha assegurat que «val la pena perquè encara s’ha de redactar el projecte de conversió en zona de vianants, s’ha de fer el concurs d’idees després del procés de participació ciutadana i, posteriorment, es licitarà l’obra i s’executarà. I això, no ens enganyem, serà un lapse de diversos anys». Sandra Gómez ha explicat que, «durant tot eixe temps no considerem oportú mantindre la plaça amb un aspecte de provisionalitat o de mer tall de trànsit, sinó que l’objectiu és dignificar la plaça de l’Ajuntament i donar-li una consonància paisatgística i un respecte a l’entorn». El pressupost de l’actuació arriba als 500.000 euros, i les obres començaran el pròxim mes de juny.

«La finalitat és cuidar este entorn que representa la identitat de la ciutat i que és un espai icònic que mereixia que l’actuació de conversió en zona de vianants blana siga conforme als criteris arquitectònics, paisatgístics i de qualitat urbana», ha conclòs Sandra Gómez.