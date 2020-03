Primer balanç després de l’aplicació de la Resolució de 13 de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública



La Policia Local de Castelló ha realitzat quatre actuacions per incompliment de la Resolució de 13 de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19. Es tracta d’un restaurant, un bar (de desdejunis/esmorzars) i dues cafeteries.



La Policia Local va començar ahir les labors de supervisió i vigilància del tancament d’establiments a les 00.00 hores i només es va detectar un incompliment en el cas d’un restaurant al qual se li va obrir acta per romandre obert i sense evacuar a les persones que romanien en el seu interior.

Les següents actuacions han tingut lloc aquest matí. Els agents han comunicat als propietaris d’un bar l’incompliment de les mesures aprovades per la Generalitat i han procedit al tancament del local i a l’obertura d’acta per l’incompliment. En els altres dos casos, es tracta de dues cafeteries que estaven realitzant servei com a tal i, després de l’obertura de l’acta d’incompliment, han cessat en el servei de cafeteria, però han continuat obertes per a la venda de pa. En els tres casos hi havia una baixa afluència de persones.

La Policia Local ha rebut diverses telefonades de possibles incompliments, però, a l’arribada a la zona, s’ha comprovat que s’estaven complint les mesures perquè, per exemple, es tractava de bars amb la persiana oberta, però realitzant labors de neteja a l’interior.



Quant al possible incompliment del decret de suspensió de les festes de la Magdalena, la Policia Local no ha realitzat cap servei sobre aquest tema. Així, els agents no han realitzat ni han rebut telefonades o denúncies per possibles colles obertes, afluència de persones en les mateixes ni convocatòria o assistència a actes alternatius a les festes.

L’Ajuntament de Castelló agraeix la col·laboració de la ciutadania davant les mesures de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus.