El joc, un problema social a debat

El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, ha assistit al “Debat en Addiccions” de la Universitat de València, que se centra en la ludopatia, i ha assenyalat que “és un problema social que moltes vegades deriva en altres problemes” i per això “el compromís del consistori de limitar l’obertura de cases d’apostes”.

La ponència titulada “Nuevas perspectivas normativas, administrativas y políticas del juego en España” ha estat a càrrec del Dr. Carlos Bartolomé de Cenzano, Coordinador de l’Àrea de Dret Constitucional de la Universitat Politècnica de València. La jornada s’ha focalitzat en el “abordatge tècnic i jurídic de la problemàtica del joc a Espanya i en els mecanismes legals per a la seua regulació davant un panorama marcat per les TIC”. Un debat que ha tingut lloc en la Sala d’actes del Palau Cerveró de la Universitat de València.

El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, s’ha sensibilitzat amb “un problema social que moltes vegades deriva en altres problemes”, així com ha enumerat les accions concretes que el Servici d’Addiccions de l’Ajuntament de València duu a terme per a prevenir les “addiccions sense substància”. Així mateix, García ha recordat “el compromís del consistori de limitar l’obertura de cases d’apostes abans que entre en vigor la nova llei de joc i la revisió en el compliment dels aspectes tècnics exigits per l’actual normativa”. L’edil ha posat en valor el “oportú treball” exposat per Bartolomé de Cenzano “davant un tema molt important i de candent actualitat”.

Els “Debats en Addiccions” se celebren periòdicament per a “fomentar l’anàlisi crítica entorn de les addiccions” i estan impulsats pel Servici de Drogodependències de l’Ajuntament de València, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives UPCCA-València, en col·laboració amb el Consell Superior de Recerques Científiques-CSIC, la Unitat d’Informació i Recerca Social i Sanitària i la Universitat de València.