La jornada s’ha disputat este matí i la candidata al premi ha estat acompanyada per la regidora de Promoció Econòmica i la de Turisme de l’Ajuntament de Sagunt

La primera tinenta d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sagunt, María José Carrera, i la regidora de Turisme, Natalia Antonino, han assistit este matí a Madrid Fusión per a acompanyar a Vicky Sevilla, xef del restaurant Arrels de Sagunt que ha sigut candidata al premi Cuiner Revelació en Reale Segurs Madrid Fusión 2020. Es tracta d’un dels certàmens més importants de caràcter gastronòmic que s’ha disputat este matí i en el qual ha participat la xef Vicky Sevilla junt a altres set companys.

«Estic molt contenta, per a mi el fet d’haver arribat ací ja és un gran premi. És una oportunitat perquè ens coneguen en l’àmbit nacional i que vinguen a visitar Sagunt i un reconeixement al treball d’estos dos anys. A més, estic molt feliç perquè per fi ha guanyat una dona, i s’ho mereix», declara la xef.

Vicky Sevilla és una xef formada a Castelló, que ha aprés de la mà de prestigiosos xefs valencians com Susi Díaz (La Finca) o Begoña Rodrigo (La Salita). Amb només 25 anys va decidir obrir el seu primer restaurant, Arrels, situat a Sagunt, i des de llavors no ha deixat de guanyar distincions.

En 2018 va rebre el Premi Promesa de la Cuina Valenciana. El novembre de 2019 va ser guardonada amb el premi Bib Gourmand, la pedrera de les futures estreles Michelin. Els Bib Gourmand de la Guia Michelin són una categoria de restaurants que també oferixen una cuina d’altíssima qualitat, però amb un preu ajustat i totalment assumible.

Ha sigut l’única cuinera valenciana nominada al XVIII Premi Cuiner Revelació 2020 de Madrid Fusión. La decisió del jurat ha premiat a Camila Ferraro, convertint-se en la primera dona Cuinera Revelació de la història de Madrid Fusión.

En este sentit, la regidora de Turisme, Natalia Antonino, ha destacat que, encara que Vicky Sevilla no ha pogut emportar-se el premi, el fet d’estar en la final d’un concurs com Madrid Fusió «ja és tot un orgull i un prestigi en l’àmbit gastronòmic per a la ciutat».

Així mateix, la regidora de Promoció Econòmica, María José Carrera, també s’ha mostrat satisfeta que Sagunt puga comptar amb gent emprenedora com Vicky que porte el nom de la ciutat a un esdeveniment de la talla de Madrid Fusión. A més, la primera tinenta d’alcalde considera «molt important donar suport a la gent jove amb talent, que arrisca i aposta per muntar negocis en el municipi, i és per això que des de l’Ajuntament l’hem volguda acompanyar en este dia. Estem molt orgullosos dels nostres emprenedors i continuarem estant al seu costat sempre».

El restaurant Arrels, gestionat per Vicky Sevilla, ha aconseguit fer-se un lloc en l’escena gastronòmica local gràcies a una cuina de mercat amb personalitat i respecte al producte i a les arrels del seu territori. També cal destacar que forma part dels establiments SICTED Sagunt els qui treballen per a ser els millors amfitrions de la ciutat.