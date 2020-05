ampillo: “És una aposta inequívoca d’este govern de suport als sectors productius de la nostra ciutat, sectors innovadors i també startups”

El vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha anunciat hui en roda de premsa l’aprovació de l’adjudicació provisional per a l’execució del Projecte Bàsic i d’Execució de les de les Obres d’Equipament, Instal·lacions i Habilitació de l’antiga Farinera per a usos d’ocupació, emprenedoria i innovació. S’ha adjudicat a Rover Infraestructuras SA per més de 3,5 milions i Campillo ha remarcat que conforma “una aposta inequívoca d’este govern de suport als sectors productius de la nostra ciutat, sectors innovadors i també startups que estan creixent”.

Campillo ha posat en valor el projecte, el contracte del qual ascendix a 2.938.903 milions d’euros que s’incrementen a més de 3,5 milions d’euros (3.556.073,81) amb IVA, ja que “La Farinera una de les potes més importants de l’estratègia de suport a l’ecosistema innovador d’esta ciutat al costat de la Marina o Las Naves”. Pel que fa als terminis estimats, ha assegurat que “si tot va bé començarà en breu la seua execució”. Així mateix, ha remarcat la “importància” del projecte en “uns temps en els quals tot s’està repensant, València té una aposta ferma de promocionar la innovació, dels sectors productius innovadors com una manera també de reorientar el nostre sistema productiu cap a un de més valor afegit”.

El passat 13 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar contractar l’execució del projecte, segons les característiques que s’establien en el plec de prescripcions tècniques mitjançant procediment obert per 4.192.988,81 milions d’euros. L’anunci de la licitació va ser publicat en el Perfil de Contractant de la Corporació Municipal allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i, el termini de presentació de sol·licituds, va concloure el 3 de febrer de 2020. Al costat de Rover Infraestructuras SA altres quatre empreses licitadores van ser admeses per la Mesa de Contractació l’endemà, 4 de febrer de 2020, i ja el 19 de maig la Mesa de Contractació acorda que la millor de les ofertes és la de Rover Infraestructuras per més de 3,5 milions d’euros.

Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha destacat que “el projecte de l’antiga Farinera suposa la recuperació del nostre patrimoni històric, perquè València compte amb un nou espai en la seua franja marítima destinat a ocupació, emprenedoria i innovació”. Gómez ha posat en valor una de les prioritats del Govern que ha estat “la conservació del patrimoni històric de la ciutat i en concret, d’espais com l’antiga Farinera”. En esta línia, ha recordat que l’aprovació d’este projecte “ha estat dificultós de portar cap endavant, per la complexitat de salvaguardar l’estructura de l’edifici”. “Al llarg de l’anterior mandat es va treballar en diferents projectes d’assegurament d’estructura i rehabilitació i, al novembre de 2019 aprovem el projecte d’obra”, ha apuntat Gómez.

PISCINA EXTERIOR MUNICIPAL BENIMÀMET

En un altre ordre de coses, el vicealcalde i portaveu ha comunicat la ratificació per part de la Junta Local de Govern, i impulsada des de la regidoria d’Esports, del projecte per a l’execució de la construcció d’una instal·lació esportiva elemental al poble de Benimàmet per valor de 78.612 euros i 95.000 euros amb IVA. Es tracta concretament d’una piscina exterior municipal, que se situarà en el Poliesportiu Municipal de Benimàmet, i que segons ha recordat Campillo “era una reivindicació dels veïns i de les veïnes del poble que va ser aprovat en un projecte de Pressupostos Participatius de 2018”. “Aquest tipus de projectes ajuden al fet que els veïns i les veïnes de València puguin decidir també quines inversions són les més adequades en els seus àmbits i després l’Ajuntament l’executa”, ha destacat Campillo.

CONVOCATÒRIA AJUDES LLOGUER 2020

Un altre dels temes que han vist la llum verda en la Junta de Govern Local és la convocatòria de les ajudes per al lloguer 2020, per un import total d’1.840.000 milions d’euros, de les quals Campillo ha subratllat que “des que comencem a governar les polítiques d’habitatge són fonamentals per a nosaltres, estem sempre repensant el model d’habitatge per a llogar habitatge públic, per a famílies amb el risc d’exclusió social, de lloguer assequible com AUMSA per a tota la ciutat, etc”. Sobre la convocatòria Campillo ha insistit que “és una manera d’ajudar els inquilins i inquilines a sufragar una part del seu lloguer i que l’estem fent des de 2016”. Pel que fa a les quanties màximes que se subvencionen, el vicealcalde ha recordat que s’han anat incrementant des de 2016 on eren de 450 euros, fins als 500 euros en 2017 i els 600 euros mensuals en 2018 i 2019, un límit que es mantindrà per a 2020.

“Estem en una situació que ha canviat molt, encara no sabem com respondrà el mercat de l’habitatge a la nostra ciutat encara que previsiblement no continuarà pujant com en els últims anys i per això hem deixat el límit en 600 euros”, ha prosseguit Campillo, qui ha explicat que en 2019 estes ajudes van beneficiar a 1.277 famílies en fins a un 40% del lloguer dels seus habitatges.

NOU CONVENI AMB CREU ROJA

En últim lloc, en la Junta de Govern Local s’ha ratificat el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i la Creu Roja per a “impulsar la conservació i recuperació dels espais naturals del municipi de València”. Un acord existent des de fa uns anys, i que es renova periòdicament, i gràcies al qual segons Campillo “Creu Roja fa un voluntariat ambiental a la Devesa que ha tingut un gran resultat en els últims anys perquè fan un gran esforç en el seu compromís amb el medi ambient. Fan d’informadors i ajudaden a conservar la Devesa-Albufera”. El vicealcalde ha posat en valor l’ajuda de Creu Roja al servici de Devesa-Albufera a “informar, sensibilitzar i conscienciar als visitants del parc perquè encara hi ha comportaments incompatibles amb l’ús del parc que poden afectar la flora i fauna del parc”.