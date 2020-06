Giuseppe Grezzi: “Tot i la crisi sanitària hem mantingut el seguiment dels nivells acústics i de les mesures aprovades en les zones ZAS”.

L’Ajuntament de València, a través del servici municipal de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire, està avançant en la modificació de l’Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica, que es troba en estos moments “en les últimes fases de la seua redacció tècnica”, segons ha anunciat este divendres el regidor responsable d’esta matèria, Giuseppe Grezzi.

Una vegada incorporats els informes de diversos servicis municipals involucrats, s’ha iniciat ara una revisió de tota la documentació tècnica aportada per a finalitzar un primer esborrany que es remetrà a l’Assessoria Jurídica Municipal perquè emeta el seu informe preceptiu. En paral·lel, la Secció Tècnica de Contaminació i de la Secció Administrativa està revisant exhaustivament cada títol de l’esborrany de l’ordenança, millorant aspectes tècnics, jurídics i de redacció. A més, s’ha elaborat un document intern de repartiment d’atribucions entre els diversos servicis en relació a l’ordenança, que s’està utilitzant en el servici de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire per a agilitzar i automatitzar la tramitació d’instàncies sobre contaminació acústica.

“Tant amb esta modificació de l’ordenança com amb altres mesures que estem implementant continuem preocupant-nos i ocupant-nos d’una qüestió que considerem fonamental, com és la qualitat acústica a la nostra ciutat”, ha explicat Grezzi, qui també ha destacat altres mesures que incorporarà en l’informe que remetrà a la Comissió d’Ecologia Urbana i Emergència Climàtica de l’Ajuntament de València. En este sentit, ha confirmat que es continuen duent a terme els controls dels nivells acústics i de les mesures aprovades en totes les zones acústicament saturades (ZAS), en coordinació amb la Policia Local i la resta de servicis implicats, tot i les circumstàncies excepcionals de crisi sanitària. A més, ha indicat que quant a la Xarxa de Vigilància Acústica de la Ciutat s’ha tramitat contracte per a reforçar-la i modernitzar-la amb dos nous sonòmetres de precisió que suporten comunicacions digitals. La Secció Tècnica de Contaminació continua fent-se càrrec de mantindre totalment operativa l’esmentada xarxa, amb les tasques presencials que són necessàries.

Finalment, ha afirmat que la Secció de Control Acústic està duent a terme els preparatius tècnics necessaris per a poder fer un seguiment diari com més prompte millor dels valors obtinguts pels sensors acústics instal·lats en la zona de Russafa, amb els corresponents informes tècnics de valoració de les dades obtingudes, gestió del manteniment de la xarxa de sensors i coordinació dels continguts dels panells informatius.