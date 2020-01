Luisa Notario ha destacat la creació de treball públic i l’aposta alhora per reforçar el personal que gestiona els servicis socials municipals.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres la constitució d’una borsa de Tècnic Mitjà de Treball Social. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat la importància d’esta iniciativa per a “reforçar la plantilla municipal amb professionals experimentats en l’àmbit dels servicis socials” amb la intenció de “ser el més diligent possible en la tramitació de lleis que permetran millorar el benestar de molts ciutadans i ciutadanes”.

Els nous i les noves professionals municipals seran el resultat del “compromís ferm del govern de Joan Ribó amb les polítiques socials i, en concret, amb el rescat de les persones més vulnerables”, ha explicat Notario en referència a les “persones dependents i les seues famílies o aquelles amb escassos recursos pendents que se’ls assigne una renda d’inclusió social”.

Per la seua part, la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha assegurat que “esta incorporació de professionals reforçarà molt la intervenció integral amb les famílies perceptores de la Renda Valenciana d’Inclusió, en aspectes com l’accés a la vivenda, a la formació o l’ocupació. I ens permet continuar augmentant la qualitat, el model i l’atenció dels Servicis Socials Municipals que redunda en majors oportunitats de trencar les dinàmiques d’empobriment que afecten a les persones en situació de vulnerabilitat”.

Noptario ha recordat que esta borsa se suma a totes les creades des de 2016, 33 en total, “més que les creades als últims 12 anys de governs del Partit Popular” i ha posat en valor l’increment continuat de les ofertes públiques d’ocupació que s’han realitzat a l’Ajuntament de València. “Hem creat ocupació obrint les portes del consistori a la incorporació de personal per augmentar la plantilla i millorar així alhora el servici que oferim a la ciutadania”, ha destacat.

Les Ofertes Públiques d’Ocupació han permés complementar la creació de borses de treball i han ofertat 1.038 places entre 2016 i 2019 en categories molt diverses. “Les noves incorporacions a la plantilla municipal permeten abordar aquelles necessitats majors de la ciutadania, amb noves categories que ens han permés explorar camins que abans no existien en este ajuntament, com el de la igualtat; aprofundint en polítiques socials que són les que ajuden a la gent més desfavorida, com ocorrerà ara amb la nova borsa de treball per a personal tècnic mitjà en treball social, i amb un reforç importantíssim en servicis com el de Policia o Bombers, que també incidixen en un major benestar per al veïnat de València”, ha explicat Notario.