Les persones interessades hi podran assistir de manera gratuïta a estes jornades per a interpretar el llenguatge corporal dels gossos i per a aprendre pautes de conducta i obediència canina

L’Ajuntament de Sagunt, a través de la Regidoria de Sanitat i Consum, organitzarà amb el Centro de Adiestramiento Canino de Valencia K9 unes Jornades Canines d’Educació per a la Convivència de manera gratuïta per a la ciutadania que estiga interessada en l’educació dels seus cans. Aquestes jornades tindran lloc els caps de setmana del 25 i 26 de gener i 1, 2, 8 i 9 de febrer de 10 a 14 hores en diferents llocs de la ciutat.

Per al regidor de Sanitat i Consum, Javier Timón, esta és la primera de les activitats projectades per a enguany «amb l’objectiu de convertir la nostra ciutat en un referent del benestar animal, englobada dins d’un projecte més ampli consistent en l’educació i la conscienciació per a col·laborar també des de l’àmbit de les nostres competències a aconseguir una ciutat més neta». Amb accions d’este tipus, el delegat ha declarat que «suposen una ferma aposta per aconseguir una ciutat amable amb els animals sustentada sobre els pilars de la convivència i el civisme».

D’altra banda, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha agraït l’interés per part del responsable del Centro de Adiestramiento Canino de Valencia K9, Javier Cano, per llançar la iniciativa i al departament de Sanitat i Consum per agafar el guant i dur a terme esta activitat. «Esta iniciativa és important perquè és pionera a Sagunt» ha declarat Moreno. A més, «té dos potes imprescindibles, d’una banda, el benestar animal és una de les prioritats que té este Equip de Govern i va encaminada a conscienciar la ciutadania sobre quin és el millor tracte que podem donar a les nostres mascotes i, d’altra banda, la convivència ciutadana, fet molt important per a nosaltres i que tracta d’assegurar que tindre una mascota no tinga efectes negatius en la ciutadania».

Tant el regidor com l’alcalde han recordat que esta activitat és gratuïta, que està oberta a tota aquella persona que desitge participar-hi i «esperem que siga un èxit perquè quanta més gent hi participe major i més positiu serà l’efecte en la convivència i, a més, ens animarà que per part de l’ajuntament continuem apostant per activitats d’este tipus», ha assegurat Moreno.

El curs constarà de dos classes teòriques en les quals s’ensenyarà, entre altres qüestions, a interpretar el llenguatge corporal dels gossos i quatre pràctiques a les quals els propietaris podran acudir acompanyats dels seus gossos, que hauran d’anar lligats i, en el cas dels gossos considerats potencialment perillosos amb morrió, i on se’ls donaran unes pautes de conducta i obediència.

Les dos classes teòriques s’impartiran en el teatre de Begoña el dissabte 25 de gener i en la sala d’actes del Centre Cultural Mario Monreal el dissabte 1 de febrer. Les sessions pràctiques tindran lloc el diumenge 26 de gener i 9 de febrer en el solar situat en el Passeig a la Mar, número 4, i el diumenge 2 i el dissabte 8 de febrer en el pipican del carrer Catedràtic Josep Lluis Blasco Estellés.

Per part del responsable del Centro de Adiestramiento Canino de Valencia K9, Javier Cano, ha explicat que estes jornades estan encaminades a la conscienciació de la ciutadania. «Aportarem en coneixement en el que és un gos, com pensa i com actua, així com quines necessitats té; ajudarem amb els problemes de conducta que puguen tindre; donarem solucions a problemes de convivència o recordarem les obligacions que tenim com a propietaris, entre altres coses», ha assegurat Cano.