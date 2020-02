Este matí s’ha fet un acte de reconeixement a l’esportista local en la placeta del Port de Sagunt que porta el seu nom

L’Ajuntament de Sagunt ha retut este matí un homenatge a l’esportista José Valero Ruíz. L’acte de reconeixement s’ha celebrat en la placeta que porta el nom del lluitador local, placeta José Valero Ruiz, on també se li ha dedicat una placa commemorativa amb el seu nom. Concretament, la placeta està situada en el sector enfront del cementeri del Port de Sagunt.

L’acte, que s’ha celebrat amb motiu de la Setmana de l’Esport de Sagunt per a la qual s’han organitzat diverses activitats, ha comptat amb la presència de polítics, tècnics d’Esports, familiars, amics i aficionats del món de la lluita que han volgut estar presents en el reconeixement a la figura de Valero. Concretament, ha assistit el regidor d’Esports, Javier Raro; el regidor de Participació Ciutadana i Sanitat i Consum; Javier Timón; el regidor d’Educació, José Manuel Tarazona; i altres membres de la Corporació Municipal com són Sergio Muniesa i Carolina Fuertes.

José Valero Ruiz, que va morir l’any 1994, va ser tres vegades campió del món en la modalitat de lluita i defensa personal SAMBO, dos vegades campió d’Europa i nombroses vegades campió d’Espanya. Entre els seus mèrits, destaquen els resultats en els Jocs del Mediterrani de 1983, on va aconseguir el cinqué lloc, i la classificació per a les Olimpíades de Los Ángeles 1984. També ha sigut medallista internacional diverses vegades, es va proclamar campió d’Espanya militar de judo i va rebre la Creu de Plata amb Distintiu Roig al Mèrit Militar, entre d’altres.

El regidor d’Esports ha donat les gràcies a tots els assistents «per acompanyar al fill de José Valero, a la seua dona, mare, germans i resta de familiars i amics en un dia com hui en el qual l’Ajuntament ret homenatge a la figura d’un gran esportista, però també d’una gran persona d’especial rellevància a Sagunt que compta amb una plaça dedicada a ell». Javier Raro ha explicat que, a més dels seus nombrosos mèrits, més enllà de la competició va fer treballs en la moda i al cinema i va ser guardaespatles de magnats i de la famosa Melody*Nakachian.

«Aprofite l’esdeveniment per a reconéixer un esport com la lluita, que és històric, un dels fundadors del moviment olímpic i que, encara que minoritari, és molt important a la nostra ciutat. Tenim dos clubs amb una gran trajectòria, amb múltiples campions d’Espanya, i jo crec que és un dia en què també hem d’alegrar-nos per l’èxit del Club de Lucha Ares, més vinculat a José Valero, i el Club de Lluita Camp de Morvedre. Per tant, volem brindar este homenatge i reconeixement a la figura de José Valero Ruiz i dedicar-li-ho a la seua família, amics i, especialment, a l’esport de la lluita», ha expressat el regidor.

En representació de la família i amics, Tomás Serrano, també vinculat al món de la lluita, ha donat les gràcies a tots els presents «per unir-se en solidaritat amb la família en un acte tan emocionant i significatiu per a ells, amb la finalitat de traslladar el seu afecte i de reconéixer a José Valero pel que va significar per al municipi, per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya. Ja era hora que existira un reconeixement públic a una persona que passejava amb orgull la seua condició de saguntí allà per on anava i que ha deixat un llegat no sols emocional, sinó també esportiu que es propaga en tots i cadascun dels esportistes que seguixen la seua senda i d’aficionats que han començat a interessar-se per este esport gràcies a ell».