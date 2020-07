Campillo: “Calia actualitzar-lo segons les noves normatives perquè porta vigent vora 14 anys”

La Junta de Govern Local celebrada hui ha ratificat el nou Projecte de Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de València, tal com ha anunciat el vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo. Un reglament que va ser aprovat pel Ple al desembre de 2006 i que va sofrir dues modificacions parcials en 2017, i que ara el consistori ha decidit “actualitzar, perquè necessita adaptar-se a les noves normatives perquè porta vigent vora catorze anys”. Entre les novetats que incorpora el nou reglament Campillo ha destacat “els principis de bona administració introduïts per diverses lleis, principalment la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la seua homòloga autonòmica, la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana”.

Campillo ha destacat “la importància” de la renovació d’este nou Reglament que, a més, inclou altres aspectes com que en el títol III, referent a la Junta de Govern Local, s’elimina qualsevol referència a la possibilitat d’integrar membres que no reuneixen la condició de regidor o regidora. “El Tribunal Constitucional va emetre una sentència el 25 d’abril de 2013 restringint només la condició a persones que havien estat elegides en llistes electorals en les eleccions”, ha explicat Campillo, qui ha avançat que es contemplen “moltes altres modificacions tècniques: s’aclareixen algunes competències de tinentes d’alcalde i les atribucions de les regidories delegades; que en el títol V es reordena i reestructura la regulació de l’administració de l’Ajuntament de València, tant dels òrgans centrals com dels òrgans territorials desconcentrats; o que en les Juntes de districte es flexibilitzen els requisits exigits per a designar persones que poden ser triades vocals dels consells de districte”, entre altres.

AJUDES EUROPEES

En un altre ordre de coses, el vicealcalde i portaveu ha indicat que la Junta de Govern Local “l’acceptació d’ajudes concedides per l’IDAE, a través de l’Oficina Municipal de Projectes Europeus, creada per este govern que ascendeixen a 2.192.000 milions d’euros”. Campillo ha explicat que este muntant es destina a projectes com el carril bici de l’Albereda (147.500 euros) o el carril bici de l’avinguda del General Avilés – avinguda Corts Valencianes (187.000 euros). En un altre àmbit “una ajuda per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic per un import de més d’1.600.000 euros, i la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en diverses zones de la ciutat de València per 260.000 euros”, ha puntualitzat Campillo.

“Tot això per a contribuir en la sostenibilitat d’esta ciutat i poder continuar en la senda que anem iniciar en la sostenibilitat de l’enllumenat públic, mobilitat urbana, l’ús d’energies renovables i, per tant, en la reducció de la nostra dependència d’energies fòssils”, ha remarcat Campillo.

PROTOCOL ACTUACIÓ AMB EL CEMAS

En últim lloc, el vicealcalde ha postil·lat que la Junta de Govern Local ha aprovat el Protocol d’Actuació amb el Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible. “Com sabeu, una de les funcions d’este centre mundial és la divulgació a la població general dels beneficis de l’agricultura de proximitat, de l’agricultura agroecològica i per tant, la qual cosa fa el servici d’Emergència Climàtica a través de la Fundació València Clima i Energia és que té un programa específic que es diu “Llars Verdes”, que és un programa que formen a famílies de la ciutat de València perquè el seu habitatge siga el més sostenible possible en qualsevol aspecte de l’habitatge, des de l’ús de l’energia fins al reciclatge i qualsevol hàbit que pugai ajudar a la sostenibilitat d’esta unitat familiar”, ha desenvolupat Campillo.

El que fa el servici d’Emergència Climàtica és portar un acord per a fer un protocol d’actuació amb el CEMAS, de manera que el CEMAS s’integra en este projecte de “Llars Verdes” i es compromet a impartir de manera única o coordinada un taller formatiu, així com posar els mitjans necessaris per a la realització d’una visita temàtica per als participants del projecte de “Llars Verdes”, ha afegit Campillo.

“També es compromet a avaluar la possibilitat de cedir material divulgatiu per al programa “Llars Verdes” perquè una part important de la sostenibilitat d’estes famílies també passa pels hàbits alimentaris i per tant, aquí el CEMAS pot fer un paper fonamental per a formar a aquestes famílies en sostenibilitat alimentària”, ha conclòs.

