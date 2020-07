Pilar Bernabé: «És més necessari que mai dur a terme des de les administracions este tipus d’accions dirigides a combatre la desocupació»

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, contractarà abans de finalitzar l’any a 120 persones desocupades majors de 30 anys. Així ho ha anunciat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui ha destacat que «es contractaran 50 persones més que l’any anterior».

Esta contractació es pot posar en marxa gràcies a una subvenció de LABORA d’1.609.237,56 euros, la qual cosa permetrà realitzar 120 contractes laborals directes a l’Ajuntament de València durant un període de 6 mesos.

«Enguany l’Ajuntament de València ha rebut un 62% més de subvenció» ha explicat Bernabé, ja que, tal com ha recordat «l’any passat es va concedir una subvenció de 988.567,38 euros». Així, la regidora ha explicat que «gràcies a aquest augment, contractarem 120 persones aquesta edició, 50 més que l’any anterior».

Així, Bernabé ha assenyalat que «des de l’Ajuntament de València i València Activa, apostem per la creació d’ocupació de qualitat, així com per una formació contínua i gratuïta». Així mateix, ha remarcat que «a causa del context en el qual ens trobem, és més necessari que mai dur a terme des de les administracions aquest tipus d’accions dirigides a combatre la desocupació entre estos col·lectius de població».

Este pla d’ocupació, al costat d’un catàleg de formació específica, s’emmarquen dins del programa Oportunitats de València Activa, dirigit a persones desocupades majors de 30 anys i que es troben en atur de llarga duració.



FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A MAJORS DE 55 ANYS

Per part seua, el pla d’ocupació Oportunitats compta amb accions formatives específiques i gratuïtes per a persones majors de 55 anys. «Més de 100 persones podran realitzar cursos concrets sobre la superació de la bretxa digital i anglés, destinant-se 25.000 euros des del consistori per a dur a terme aquestes accions formatives», ha assenyalat Bernabé.

En eixe sentit, la regidora ha explicat que «és necessari posar en marxa mesures que afavorisquen l’accés a una formació per a poder millorar les oportunitats d’este col·lectiu de difícil inserció a l’hora de trobar una ocupació».

Els requisits per a poder optar als contractes i accions formatives vinculades a este pla d’ocupació són estar empadronats o empadronada a València, inscrit o inscrita en LABORA com a demandant d’ocupació i en l’Agència d’Ocupació València Activa, així com tindre més de 30 anys.