El Consistori preveu duplicar la freqüència de baldeig i recuperar progressivament la normalitat de servicis com ara l’agranament manual dels carrers

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, valora que els equips de neteja i recollida de residus de València estan treballant intensament per reorganitzar els servicis i adaptar-se a les diferents fases de l’Estat d’Alarma, “en esta pandèmia de la COVID-19 ens ha tocat adaptar-nos conforme ha avançat la seua incidència i ara ens tornem a reorganitzar per donar resposta a noves necessitats derivades del desconfinament de la població i la recuperació de l’activitat econòmica d’hostaleria i comerç”.

L’Ajuntament suma un milió d’euros als vora 75 milions ja previstos en el pressupost del 2020, és el contracte més important del Consistori. En concret es destinaran 802.087 euros extra per a neteja i 217.594 euros extra per a recollida de residus. A més, segons Campillo, hi ha també pràcticament 1,4 milions d’euros que s’han reorientat en estos nous servicis amb la suspensió de les Falles i de la Gran Fira per a enguany. Un esforç inversor en el qual destaca l’increment de la freqüència de baldeig dels carrers que passarà de 21 a 10 dies.

També es preveu mantindre la desinfecció de tots els contenidors i papereres de la ciutat fins a finals d’any, tot i que anirà reduint-se progressivament i s’anirà incorporant les zones de jocs infantil i bancs dels parcs i jardins. La desinfecció es fa amb una dissolució d’aigua i lleixiu. Des de l’inici de l’Estat d’Alarma, l’equip d’un centenar d’operaris amb motxilla han fet més de 500.000 desinfeccions exteriors de contenidors de la ciutat i pobles de València i 469.000 desinfeccions exteriors de papereres. S’han realitzat prop de 80.000 desinfeccions completes, per dins i per fora, dels contenidors amb camions específics per a estos treballs i 18.659 de papereres. A més, s’han realitzat desinfeccions en contenidors de roba, vidre i 1.301 en les papereres de les platges.

Al mateix temps, com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es recuperen progressivament els servicis previs a la pandèmia com és l’agranament manual diari dels carrers, la recollida del paper-cartró porta a porta als comerços o continuar amb implantació de la orgànica, en el 30 per cent de la ciutat que falta per acabar i que es reprendrà en les pròximes setmanes.

Campillo assenyala que la prioritat continua sent evitar un rebrot de contagis i vetlar per la salut i la seguretat dels nostres veïns i veïnes garantint els servicis essencials, “encara que no hi ha cap obligació per part de les autoritats sanitàries per fer desinfeccions en via pública, però tot i així des de l’Ajuntament programàrem tot un operatiu de desinfecció tant de mobiliari de residus urbans com contenidors i papereres, com de baldeig amb aigua i lleixiu dels nostres carrers, amb una especial atenció als pobles de la nostra ciutat”.

Finalment, el regidor ha volgut agrair l’enorme esforç que han fet els operaris de neteja i recollida de residus durant esta pandèmia, i el que continuen fent cada dia i ha declarat també “que òbviament este projecte de reorganització dels servicis de neteja viària i recollida de residus que hem aprovat està subjecte a modificacions depenent de l’evolució de la pandèmia. Si seguim baixant els contagis com fins ara, es complirà la programació feta, però si hi ha un rebrot els servicis es tornaran a adaptar a les circumstàncies del moment”.