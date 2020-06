El poble de Castellar-l’Oliveral compta, des de hui amb la primera comunitat local d’energia renovable de la ciutat. Esta instal·lació donarà servici a més de 40 famílies, que es convertiran en productores, usuàries i gestores de la seua pròpia energia. A més, contribuirà a la reducció de les emissions de diòxid de carboni (vora de 47’ 7 tones menys), l’equivalent a plantar 715 arbres en 10 anys. Es tracta d’una iniciativa que, en paraules de l’alcalde de València, Joan Ribó, «dona un pas important en el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i la implementació d’un nou model energètic molt més descentralitzat i amb una participació activa de les persones usuàries».

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha participat, per videoconferència, en la presentació d’este projecte «tan nou com necessari, perquè tant la ciutat com l’ajuntament són plenament conscients de la situació de vulnerabilitat en què ens trobem i de la urgent necessitat d’actuar per a fer ront al canvi climàtic, i posar en pràctica polítiques i projectes que ens posicionen a l’avantguarda de les solucions a este problema».

Joan Ribó ha recordat que «l’Ajuntament ha treballat enfront de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i ha fet passos importants però quedava un pas que depenia de la legislació estatal i que es tracta de la producció pròpia d’energia renovable amb la col·laboració de la ciutadania, que hui ja es materialitza amb este poble del sud de València».

«La ciutat integra, pràcticament des de la seua creació, el Pacte de les Alcaldies, la major aliança mundial de ciutats destinada a la reducció d’emissions, l’eficiència energètica, l’ús exclusiu d’energia 100% renovable i la resiliència ciutadana enfront de les amenaces del calfament global i les seues repercussions climàtiques»; ha manifestat el primer edil en subscriure que este Pacte «implica uns importantíssims compromisos en estes matèries, especialment pel que fa a la producció d’energia verda a escala local».

VALÈNCIA TÉ VOCACIÓ DE CIUTAT DEL SEGLE XXI

«Les ciutats són enclavaments privilegiats quant a oportunitats de creació d’un nou paradigma que ens conduïsca a una relació de sostenibilitat amb el nostre entorn i València ja ha demostrat que té vocació de ciutat del segle XXI, neta, saludable, verda, integradora i solidària, plenament dedicada a millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania, sense deixar a ningú arrere», ha afegit Joan Ribó

L’alcalde també s’ha fet ressò «de l’acord plenari de declarar l’Emergència Climàtica i del compromís municipal de promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’ús d’energia 100% renovable de manera urgent i prioritària, abandonant el més ràpid possible l’ús de combustibles fòssils».

Segons ha explicat, la creació d’esta comunitat energètica «és un fet més en la singladura de la nostra ciutat cap a una transició energètica que ens permeta aconseguir la neutralitat en carboni abans de 2050»; i pel que fal als reptes, ha enumerat «millorar en l’estalvi, l’eficiència i l’autoconsum». «I els hem d’afrontar amb la participació de tothom per construir la ciutat que volem, el nostre futur comú».

Per la seua banda el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que este projecte, emparat amb la nova Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Generalitat «és un nou model que empodera la ciutadania perquè esta siga capaç de generar la seua energia renovable i de manera cooperativa per combatre el canvi climàtic i fer de València una ciutat molt més sostenible».

«El model contempla que la generació d’energia siga a través d’una xarxa més distribuïda, amb xicotets productors facilitant l’accés a energia verda i de proximitat», ha manifestat en explicar que, entre les característiques més importants d’este projecte, hi ha també que es destinarà part de la seua producció d’energia a la participació de famílies en situació de vulnerabilitat energètica perquè l’autoconsum els permeta reduir les seues factures domèstiques».