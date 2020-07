Les obres, el pressupost de les quals ascendix a més de 8,3 milions d’euros, començaran a principi de 2021 i duraran aproximadament 15 mesos

La Junta de Govern Local celebrada hui ha aprovat l’obertura del procediment d’adjudicació per a contractar l’execució de les obres ‘Projecte d’urbanització per a la regeneració urbana de l’entorn de la Plaça Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església del Sant Joan del Mercat”. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez, qui ha avançat que les obres s’iniciaran a principis de 2021, amb un termini de durada de 15 mesos, i que suposa una inversió de 8.373.413.52 milions d’euros. Gómez ha remarcat “la importància” d’un projecte que s’emmarca a ‘València Ciutat de Places’ i que conforma “una de les inversions més importants d’este Ajuntament, que cal posar en valor, per la conversió en zona de vianants i recuperació d’espai públic de l’entorn en el qual es congreguen més elements patrimonials protegits de la nostra ciutat”.

Gómez, que ha recordat que és un acord amb la Generalitat Valenciana, ha remarcat que “el compromís era que en este mandat ferem l’obra, i cal posar en valor que estem complint els terminis i que no ens estem retardant en un procés tan complex com este”. En este sentit, ha manifestat que “estem vivint un moment complex econòmicament i el sector de l’obra pública és econòmicament forta a la nostra ciutat, i malgrat les dificultats que estem travessant com a Ajuntament, estem realitzant un esforç important perquè les inversions segueixen presents, no es retarden i per tant puguem continuar generant riquesa alhora que recuperem espai públic i millorem la nostra ciutat i patrimoni històric amb un entorn com este”.

El projecte, que s’emmarca dins de l’actuació que el consistori valencià està realitzant en els últims anys “d’adequació, rehabilitació i millora dels entorns i espais públics urbans”, proposa d’esta manera una “solució urbanística” a les demandes veïnals encaminades a millorar el barri. I és que com ha incidit la vicealcaldessa i portaveu “es tracta d’elements catalogades com a Béns d’Interès Cultural (BIC). “És un pas importantíssim, crec que ens dóna la tranquil·litat i seguretat que a principis de 2021 puguem veure ja les màquines entrar. És un compromís que vam adquirir en este govern i que complirem, perquè les obres duraran 15 mesos i amb esta aprovació podem dir que serà una realitat”, ha subratllat.

CESSIÓ ELEMENTS MOBILIARIS DE LA MARINA

En un altre ordre de coses, Sandra Gómez ha explicat que la Junta de Govern Local “ha oficialitzat l’acord subscrit amb La Marina de València per a aprofitar el mobiliari urbà que té sense utilitzar i emprar-lo en processos de recuperació d’espai públic”. Es tracta d’una cessió amb caràcter temporal, concretament de quatre anys, i totalment gratuïta que la vicealcaldessa ha indicat que “s’utilitzaran per a la reurbanització de Pintor Segrelles i la plaça de Sant Agustí”.

Part del mobiliari urbà que cedirà La Marina al consistori valencià són jardineres de diversos tipus; jardineres; i bancs per a dividir les zones per als vianants de les de trànsit, entre altres. “Són elements que possibilitaran generar espais més amables, compartits pels veïns i les veïnes de València”, ha puntualitzat la vicealcaldessa, qui ha recordat que l’actuació de Pintor Segrelles, ja finalitzada, ha ascendit a 40.000 euros; mentre que la de Sant Agustí, que acabarà a mitjan agost, se situa al voltant dels 70.000 euros. Pel que fa a Pintor Segrelles, Gómez ha recalcat que “és un projecte molt nou, ja que per primera vegada a la ciutat de València s’ha utilitzat asfalt que combat l’efecte d’illa de calor i que és molt positiu des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic”. Un asfalt que la vicealcaldessa ha manifestat que “també utilitzarem en Sant Agustí i que a mitjan mes d’agost tornarà a ser una plaça”.

