L’Ajuntament de València inicia hui les xerrades informatives del programa ‘Porta a porta enfront del mosquit tigre’, que s’ofereixen a la ciutadania per a ensenyar les formes més eficaces de lluita contra esta plaga. Les xerrades arrenquen hui a Ciutat Vella, i es prolongaran durant febrer i març en diferents barris. El regidor de Salut i Consum Responsable, Emiliano García, ha manifestat que l’objectiu és “capacitar a la ciutadania per a mantenir les propietats privades exemptes del mosquit tigre”, ja que el 80% dels focus de cria d’esta espècie es localitzen en elles.

“Este programa innovador, que s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la empresa Lokímica, es prolongarà els pròxims quatre anys. “Amb la campanya ‘Porta a porta enfront del mosquit tigre’ busquem acostar-nos als barris i col·laborar amb esta tasca amb els veïns i veïnes. És fonamental que els valencians i valencianes col·laboren i s’asseguren de buidar els recipients d’aigua de balcons, terrats i terrasses com a mínim cada dos dies”, ha subratllat Emiliano García. Les xerrades informatives, que s’emprenen hui en el barri de Ciutat Vella, es desenvoluparan durant febrer i març en diversos centres municipals. Demà 4 de febrer es farà en el barri de Russafa, el 5 de febrer en el barri del Botànic, i el 6 de febrer en el barri de Sant Pau, entre altres.

Exemplars adults de l’espècie de mosquit Aedes albopictus es van detectar per primera vegada en el 2015 al Jardí Botànic de València, i des de llavors l’Ajuntament elabora un protocol d’actuacions en la via pública per a mantenir un seguiment de la població i els focus de cria d’este insecte. En les propietats privades, on es localitzen la majoria dels focus de cria, cal tenir especial cura amb els plats baix dels tests de les plantes, els poals de neteja, embornals, pitxers, canalons o qualsevol recipient que puga emmagatzemar una xicoteta quantitat d’aigua.

En la fase preliminar del projecte, s’ha seleccionat una zona en cadascun dels 19 districtes de la ciutat per a “formar, difondre i conscienciar als ciutadans sobre les estratègies de control sobre este insecte en l’àmbit domiciliari”. Les xerrades informatives són realitzades per tècnics qualificats en les quals explicaran d’una forma senzilla, quins són els objectius del projecte per a “millorar el control de la població de mosquit”. Així mateix, el projecte valorarà la informació que l’equip tècnic puga recaptar mitjançant les enquestes i qüestionaris.

A més d’esta iniciativa, des de l’Ajuntament de València s’estan duent a terme altres estratègies entre les quals destaca el projecte innovador d’ús d’una bacteria innocua per a l’ésser humà (Wolbachia) però que provoca una incapacitat en la reproducció d’este insecte.

