El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, explica que este projecte per millorar els horts urbans de la Rambleta és fruit del diàleg amb l’entitat que els gestiona. També destaca l’impuls per part del govern municipal d’esta modalitat d’agricultura “que està a cavall entre el cultiu i una activitat per la qual els veïns i veïnes de la nostra ciutat i pobles poden gaudir d’espais de contacte amb la natura”.

Estos horts urbans estan ubicats junt al Parc de la Rambleta en una superfície de 8.126 m2. De la seua gestió s’encarrega l’Associació Horts Urbans Rambleta vinculada al barri de Sant Marcel·lí i constituïda amb este motiu. A la parcel·la hi ha 48 horts i 7 taules d’horts adaptats, per a persones amb diversitat funcional. Ara es preten l’adequació i l’accessibilitat d’estos espais.

Entre les millores destaca la col·locació d’unes reixes en les sèquies que s’utilitzen en el reg a manta dels camps, també l’accés al Molí del Tell, que és una edificació pública municipal que està al costat dels horts, per fer ús dels banys o guardar els estris i altres ferramentes. A més està previst reparar part de la tanca que estava deteriorada, s’ha netejat la zona d’entrada als horts i s’ha ordenat el sanejament d’un altre solar adjacent. L’Ajuntament invertirà en estes actuacions 18.700 euros.

Segons el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, són unes obres que estan dins d’una estratègia per a fomentar esta modalitat d’agricultura urbana. De fet, ha avançat, que “estem elaborant, en coordinació entre les regidories d’Agricultura i Jardineria Sostenible, un Pla d’Agricultures Urbanes per definir el model que hem de desenvolupar a la nostra ciutat en tindre horts que gestiona el Consell Agrari Municipal, com són els de Sociòpolis a La Torre, i altres que gestionem des de Jardineria Sostenible i que estan dins del nucli urbà com són els de la Rambleta o Malilla”. Campillo ha assenyalat que es tracta de fer un pla global que marque un full de ruta. “Amb la creació d’horts urbans, pretenem fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible i l’autogestió per part de les persones usuàries. A més de promoure l’educació ambiental i establir valors de conservació de la biodiversitat”, ha conclòs el vicealcalde.