Notario ha destacat que el pressupost creix un 5,6% i que s’incorpora la neteja per a actuacions en el Palau de la Música i la Mutant i en banys dels mercats.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha avançat les principals novetats del nou contracte de neteja tant de mercats com de dependències municipals, la licitació del qual s’aprovarà este divendres per la Junta de Govern Local i que com a principal novetat, es realitzarà de forma unificada i amb un pressupost de licitació que augmenta un 5,6 per cent, fregant així els huit milions i mig per als dos anys de contracte, que es podran prorrogar anualment fins a tres vegades.

El nou contracte, per tant, engloba la neteja tant dels mercats com de les dependències municipals, fins ara desmembrada en dos contractes diferents. A més, disposarà de dos lots en funció de la localització geogràfica dels emplaçaments, dividint així la ciutat en les zones nord i sud. En total seran 316 els edificis que es netejaran ordinàriament a través d’este contracte, que preveu una plantilla necessària de 181 treballadores i treballadors per a diverses categories professionals en les quals no existirà diferència salarial entre dones i homes.

Notario ha volgut subratllar la inclusió de les prestacions del servici de neteja per a les programacions d’actuacions tant en el Palau de la Música com a l’auditori La Mutant, així com els reforços de neteja dels banys públics dels mercats en dies en què es realitzen mercats extraordinaris. A més, entre les novetats, s’inclou com a criteri automàtic avaluable en la licitació el compromís d’utilitzar vehicles 100 % elèctrics per al trasllat de consumibles i materials així com de maquinària i personal.

“Per al govern de Joan Ribó les condicions laborals són fonamentals i per això este contracte manté clàusules socials i mediambientals incorporades en el mandat anterior per als últims contractes”, ha explicat Notario, que s’ha referit a la impossibilitat de minorar unilateralment les condicions de treball en matèria de jornada i salari, que el 50 % de les noves contractacions hauran d’efectuar-se entre persones parades de llarga duració, amb discapacitat o en situació d’exclusió social, i que la retirada de residus i el seu tractament es realitzaran de manera selectiva en tots els centres.

Entre les característiques tecnològiques del nou contracte, Notario ha afegit que els sistemes de control telemàtic i l’aplicació de gestió integral de neteja disposaran de mecanismes d’integració que permetran la inserció i consulta de dades en la Plataforma de Ciutat Intel·ligent (VLCi) de l’Ajuntament de València, basada en els estàndards i interfícies desenvolupades en el marc del projecte europeu Fi-Ware.