Amb motiu de la celebració enguany del sisé centenari de la mort de sant Vicent Ferrer, l’Ajuntament de València ha tramitat el projecte de rehabilitació de la casa natalícia del sant, que es troba entre el carrer de la Mar i el del Pouet de Sant Vicent. Amb el projecte ja aprovat, este divendres la Junta de Govern Local donarà llum verd a la licitació de les obres, que començaran en 2020 i tindran un termini màxim d’execució de sis mesos.

“Amb este projecte intervindrem en primera instància sobre aquelles elements que presenten problemes estructurals o d’impermeabilitat i, a més, millorarem les característiques arquitectòniques, històriques i d’imatge de l’edifici”, ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.

Este projecte és fruit de l’anàlisi de necessitats i l’avaluació econòmica dels treballs d’adequació i conservació de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer a partir de la sol·licitud realitzada pel seu superior, José Manuel Alcàsser. “Des de l’Ajuntament de València s’han impulsat diverses intervencions per promocionar la trajectòria d’una de les figures històriques més rellevants per a la nostra ciutat per la seua transcendència en àmbits molt diversos”, ha explicat Notario, qui ha recordat que, per exemple des de la Regidoria de Cultura Festiva s’han realitzat iniciatives com l’edició d’un llibre o un homenatge al saló de cristall de l’Ajuntament.

Ara es posa el focus en la Casa Natalícia, amb un projecte el pressupost de licitació del qual supera els 418.000 euros, amb una aportació del Ministeri d’Hisenda, a través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles, amb què finançarà fins a 75.000 euros.