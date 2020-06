juntament presentarà la candidatura perquè València siga reconeguda com a Capital Europea de la Innovació. La Junta de Govern ha acordat hui participar en esta iniciativa, impulsada per la Comissió Europea amb el nom de «iCapitalAwards», «per reconéixer les ciutats europees que desenvolupen ecosistemes d’innovació per abordar els desafiaments públics actuals i millorar la vida de la seua ciutadania», tal com ha informat hui el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Este reconeixement, que a més a comporta un premi d’1 milió d’euros per als guanyadors, que han de reinvertir-se en polítiques d’innovació, i de 100.000 euros per a les 5 ciutats finalistes, se sumaria al de València Capital del Disseny. El projecte per a optar a este guardó el desenvoluparà el Servici d’Innovació juntament amb un equip transversal format amb les persones responsables de l’Oficina de Projectes Europeus, de l’Oficina de Ciutat intel·ligent, i de les fundacions de Las NAVES i València Activa.

El vicealcalde Sergi Campillo, que acompanyat de la vicealcaldessa Sandra Gómez ha donat compte d’este i altres assumptes acordats en la reunió de la Junta de Govern Local, ha manifestat que el fet que València siga reconeguda com a Capital Europea de la Innovació «ampliarà la nostra projecció a Europa així com de la nostra iniciativa innovadora, augmentant l’atractiu de la ciutat per a l’arribada d’inversions, talent i recursos».

Sergi Campillo ha recordat que esta capitalitat «ressaltaria l’aposta de València per la innovació». «De fet –ha argumentat- és l’única ciutat europea que ha aprovat “les missions” que és una estratègia europea d’innovació amb accions catalogades per a fomentar la innovació en àmbits molts diversos, des de l’àmbit social a l’ambiental o l’econòmic».

D’altra banda, la Junta de Govern també ha donat llum verda al projecte denominat «Corredor Verd-Blau Grown Green» «que consisteix en la recerca i el desenvolupament de solucions basades en la natura per enfortir la sostenibilitat urbana enfront dels desafiaments del canvi climàtic i avançar en una València més verda i sostenible, que s’adapte millor al clima, millore la qualitat de vida dels seus habitants, la qualitat de l’aire, la gestió eficient de l’aigua i minimitze l’efecte illa de calor».

Sergi Campillo ha explicat que l’Ajuntament de València participa com a soci del projecte, «sent València una de les tres ciutats líders en el desenvolupament de les accions projectades juntament amb altres tres ciutats com ara Manchester, Wroclaw i Wuhan».

Esta iniciativa, que te una durada de 5 anys, es desenvoluparà través de les cinc accions que integren el subprojecte que desenvolupa València al barri de Benicalap. Entre estes accions hi ha la construcció d’un «Corredor Verd Blau». També proposa drenatges sostenibles i bio retenció per a recuperar aigua de pluja neta i altres accions de millora d’enjardinaments i àrees de vianants del barri.

ECOTIRA

La Junta de Govern Local també ha acordat implementar una línia de producció ecològica en la Tira de Comptar de Mercavalència (ECOTIRA). «D’esta manera, la Tira de Comptar, que en l’actualitat és el mercat de venda de proximitat més gran i important del municipi de València, millorarà els sistemes de distribució i logística que actualment dificulten una bona connexió entre les iniciatives ecològiques i de proximitat i les empreses de la ciutat València i la seua àrea metropolitana», ha manifestat el vicealcalde.

Concretament, hui s’ha aprovat la signatura del conveni dirigit a posar en marxa este projecte, «per a la concentració de l’oferta d’aliments ecològics i de proximitat en l’àmbit del mercat de la “Tira de Comptar” de Mercavalència, que s’emmarca en l’Acord marc de Col·laboració signat per la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València, Mercats Centrals de Proveïment de València, SA (Mercavalència) i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

«Amb este acord també volem afavorir i incentivar el relleu generacional i la transició cap a models productius i de comercialització més sostenibles per part dels operadors que actualment fan ús del mercat», ha explicat el regidor Sergi Campillo que ha recordat el «valor fonamental d’este mercat, a l’hora de conservar una figura històrica de venda directa d’aliments de proximitat com el de la Tira de Comptar»