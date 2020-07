Sandra Gómez destaca que la Junta de Govern ha analitzat propostes «impulsades per la bona gestió de Ramón Vilar» com el conveni pel qual es podrà cobrar tributs municipals a contribuents empadronats en altres municipis

La Junta de Govern Local, la primera que s’ha celebrat després de la defunció del regidor Ramón Vilar, ha aprovat propostes impulsades per qui ha sigut el responsable de la Delegació d’Hisenda durant els últims cinc anys, com per exemple, la suspensió del cobrament de l’anomenada ‘taxa de les terrasses’ del període comprés entre 1 de març i el 31 de desembre de 2020 «com a ajuda directa als servicis de restauració de la ciutat, per a pal·liar l’impacte econòmic que han patit a causa de la pandèmia del coronavirus». En esta reunió del govern local, en què s’ha expressat «el dolor per la pèrdua de l’edil d’Hisenda», també s’ha proposat la publicació de la reducció de temps de pagament als proveïdors, «que hui dia, cobren en uns 16,96 dies», segons ha explicat la vicealcaldessa i portaveu del Govern Municipal, Sandra Gómez.

La compareixença en la qual els dos portaveus del govern, Sandra Gómez i Sergi Campillo, han donat compte d’estos i altres assumptes aprovats en la reunió de l’executiu local, s’ha iniciat amb un minut de silenci com a mostra de «dol i d’agraïment» per la gestió de Ramón Vilar, «qui ha liderat la cartera d’Hisenda, que va rebre en unes circumstàncies molt difícils, i ha aconseguit equilibrar els comptes i traure de la fallida a l’Ajuntament de València».

En este sentit, Sandra Gómez també ha explicat que la Junta de Govern Local ha analitzat l’Estat d’Execució del Pressupost Municipal i el volum d’inversió a 30 de juny, «que està en 178,8 milions d’euros, 10 més que fa un any«; i ha donat llum al conveni «pel qual l’Ajuntament cobrarà tributs que fins al moment ha deixat d’ingressar perquè afecten contribuents que es troben en altres municipis».

D’altra banda, i pel que fa a temes urbanístics, la vicealcaldessa ha informat de l’aprovació de la modificació del contracte per a l’execució del projecte de l’equipament sociocultural que connectarà la plaça del Pilar amb el carrer Guillem de Castro, «que posarà en valor i integrarà les restes de l’antic convent, que són petjada de la història de la ciutat».

En la seua intervenció la vicealcaldessa també ha detallat que la Junta de Govern Local ha proposat publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2020, que se situa en els citats 16,96 dies, «la qual cosa redueix la mitjana de 2020 en 25,98 dies, i significa que estem pagant en la meitat de temps que abans de la pandèmia i 25 dies més ràpid que l’anterior govern municipal».

«Amb esta xifra que està molt per davall dels 30 dies establits com a període mínim de comprovació i verificació de factures, mantenim la tendència a mitjan any. Per tant, podem dir que l’agilitat en el pagament a les empreses ens està permetent ajudar a mantindre l’activitat i els llocs de treball», ha aclarit.

TAXA DE TERRASES

D’altra banda, la vicealcaldessa ha explicat de la proposta d’acord del projecte de modificació de l’Ordenança Fiscal General i concretament de l’Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per l’Ocupació de Terrenys d’ús públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa. «Un canvi que comporta la suspensió del cobrament de la taxa de les terrasses del període comprés entre 1 de març i el 31 de desembre de 2020 i aprova la recaptació voluntària per al període comprés entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2020», ha aclarit, després d’afegir: «Això suposarà un minvament d’ingressos i per tant, una ajuda directa a la restauració de la ciutat de València de 2.630.000 euros, que se suma a altres ajudes indirectes».

«A més –ha indicat- per a facilitar que en estos moments es puga accedir al fraccionament i ajornament d’impostos se substitueix la documentació requerit per una declaració responsable. És a dir, es tramita primer i es comprova després. I a més, s’inclou en les ordenances fiscals l’impuls a la modalitat en línia per als seus tràmits amb la hisenda municipal».

Pel que respecta al volum d’inversió del Pressupost Municipal, Sandra Gómez ha explicat que «dels 178,8 milions, s’han adjudicat obres per 72,2 milions, que suposen el 42%, sent la xifra més alta dels últims anys, a 30 de juny».

«A esta data s’han acabat obres per un import de 25,8 milions d’euros, que suposen el 14,4%, mentre que fa un any per estes dates s’havien adjudicat obres pel 37% del pressupost i s’havien acabat obres que suposaven el 15%», ha argumentat després de destacar que l’Ajuntament està «en un nivell d’execució millor també que el de 2018, doncs a estes dates s’havien adjudicat obres pel 30% i s’havien acabat pel 13,5%».

Finalment, pel que fa a temes econòmics, reflectits en el Pressupost Municipal, que segons la normativa aprovada hui per la Junta de Govern, «s’implementarà amb perspectiva de gènere», l’executiu local també ha impulsat la pròrroga del conveni que «se signarà en les pròximes setmanes i que any a any és molt rendible per a l’Ajuntament, amb uns ingressos nets de més de 125.000 euros».

«Este acord plasmarà la col·laboració entre l’agència tributària valenciana i l’ajuntament per al cobrament de multes de trànsit i ORA al que s’afig el cobrament de la resta de tributs que deixaria d’ingressar l’ajuntament de València perquè afecten contribuents que es troben en altres municipis».