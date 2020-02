“Combatre o intentar reduir al mínim l’ús del plàstic d’un sol ús”, objectiu d’unes Falles 2020 “sostenibles” que busquen “ser una festa pionera” en este sentit

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, han presentat hui en roda de premsa els dos tipus de gots reutilitzables que es repartiran en les Falles 2020 amb els quals es busca “la millora de la sostenibilitat i la neteja de València” . Del primer tipus, totalment gratuïts, l’Ajuntament repartirà un total 90.000 unitats en les comissions falleres així com 750 contenidors de reciclatge. Del segon tipus, que tindrà un “preu simbòlic per a conscienciar a la gent” i que ha estat dissenyat en col·laboració amb Coca-Cola, se’n distribuiran tant en les comissions falleres que ho sol·liciten com en diversos establiments comercials.

El president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha posat en valor la publicació del ban de falles en el qual “la sostenibilitat és una de les claus que volem treballar des d’este equip de govern i des dels agents implicats per a millorar la imatge de la ciutat i la neteja”. En este sentit, Fuset ha remarcat que un dels objectius és “combatre o intentar reduir al mínim l’ús del plàstic d’usar i tirar” i que, per a aconseguir-lo, l’Ajuntament de València ha plantejat dos iniciatives complementàries que “van en la línia que les Falles siguen una festa pionera i líder per a la reducció del plàstic d’un sol ús”. “El ban faller establix que les activitats de les comissions falleres realitzades als carrers hauran de fugir d’estos gots i apostar per gots de bioplàstic compostable, de paper amb més fàcil reciclatge o pels de plàstic reutilitzables”, ha prosseguit Fuset, qui ha remarcat que “afavorirem la transició en un moment d’emergència climàtica perquè les Falles abanderen esta sostenibilitat”.

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que “com hem vist, és una festa a la que també ve molta gent de fora, en la que sovint consumix molta beguda i és habitual veure imatges de places i carrers plens de plàstic”. Una problemàtica que pretén ser solucionada pel pla coordinat entre les regidories de Cultura Festiva i Ecologia Urbana. Campillo ha explicat la primera iniciativa que es realitzarà les pròximes falles que consistix a “oferir 90.000 gots gratuïts a les comissions falleres i 750 contenidors de reciclatge per unes falles més sostenibles, que és el lema de la campanya encetada amb este fi”. “Els gots a més de ser de plàstic reutilitzable tenen una corda perquè la gent puga penjar-se’ls al coll i evitar que els deixen en qualsevol lloc i se n’obliden”, ha afegit.

Pel que fa a la segona iniciativa, que ha sigut explicada pel president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, conforma “una col·laboració amb Coca-Cola que iniciem en 2018 per a introduir estos gots reutilitzables en Falles com es feia en altres festes”. Uns gots, que es repartiran en les comissions falleres que ho sol·liciten així com en diferents establiments comercials, i que tindran un cost mínim per a segons Fuset “conscienciar a la gent de la importància de reutilització d’estos gots i que beneficien a les comissions falleres per donar suport a esta iniciativa”.

Per al·lusions, el responsable de Comunicació, Relacions Internacionals i Sostenibilitat de Coca-Cola, Santiago Ruiz Llovet, ha comentat que “aportem un operador logístic de reconegut prestigi que ens dóna el suport per a donar servici i atenció a tots els que sol·liciten este got sostenible”. “L’objectiu és que tinga un dipòsit perquè es consciencie la gent que no és només d’un ús i dipositar-lo en la paperera o al carrer. És un benefici per a tots”, ha incidit Ruiz Llovet, qui ha destacat que enguany “s’han unit al projecte FOTUR i la Federació d’Empresaris d’Hostaleria de València”.

CONSUM RESPONSABLE I CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

El president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha posat en valor que el got universal “estarà marcat en centrilitres perquè també volem advocar per un consum responsable en un any que el ban faller fa també restriccions del botelló”. Així mateix, el vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha avançat que es realitzarà una “campanya específica d’educació ambiental”, que serà presentada en les pròximes setmanes, i amb la qual es vol “ajudar a tenir unes falles a l’altura del seu reconeixement internacional ja que són Patrimoni de la Humanitat, i per tant, han de ser unes falles en este moment a més d’emergència climàtica el més responsable possible amb el medi ambient”.