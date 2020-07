La Junta de Govern Local ha aprovat una moció de l’alcalde per a la delimitació d’este conjunt rural-urbà, de manera que puga optar a les ajudes estatals

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres una moció de l’alcalde de València, Joan Ribó, mitjançant la qual es delimita i es proposa el conjunt rural-urbà de la Punta-Natzaret-Fonteta de Sant Lluís perquè puga accedir a les ajudes estatals del programa ARRU (Ajudes a la Regeneració i Renovació Urbana i Rural del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021). Així ho ha anunciat el vicealcalde i portaveu municipal Sergi Campillo, al final de la reunió de la Junta.

Campillo ha començat la seua intervenció davant els mitjans, acompanyat de la vicealcaldessa, Sandra Gómez, amb un missatge de «solidaritat amb l’alcaldessa de Paiporta, que ha sigut objecte d’unes declaracions execrables per part d’un responsable de la Guàrdia Civil de la localitat», tal com ha recordat el vicealcalde. «Des de l’Equip de Govern Municipal mostrem tot el nostre suport i estima, i esperem que es depuren responsabilitats davant una qüestió com esta, que és realment sorprenent que es done en un Estat de Dret avançat com és el nostre», ha afirmat.

Respecte al programa ARRU, Campillo ha recordat que es tracta d’una eina que permet que els ajuntaments puguen optar a tindre un finançament per part de l’Estat per a dignificar zones que estan degradades. «L’ARRU que tots tenim al cap és el del Cabanyal –ha assenyalat el vicealcalde- gràcies al qual s’han fet moltíssimes actuacions públiques en el barri, a més de les actuacions privades en funció de la línia molt important de subvencions perquè les persones particulars també puguen sufragar una part destacada de la rehabilitació dels seus habitatges».

El que es pretén amb la iniciativa aprovada hui és actuar sobre «una zona de València que ha patit una gran pressió d’infraestructures importants, com la infraestructura portuària o fins i tot la depuradora de Pinedo, que han fet que el paisatge urbà es degrade», ha explicat Sergi Campillo. «Per això, el que volem en sol·licitar un ARRU específicament urbà i rural, és ajudar a la dignificació de la zona a través d’accions com la rehabilitació de les alqueries o intervencions sobre el paisatge urbà de la zona». El projecte es dirigeix a impulsar actuacions en l’horta de la Punta i els conjunts històrics i contigus de Natzaret i la Fonteta de Sant Lluis, «una zona històricament de gran valor paisatgístic, d’horta i amb cases de tipologia tradicional valenciana, que s’ha anat degradant, però que volem posar en valor i ajudar a reparar l’efecte de totes les infraestructures d’actuacions que s’han fet en esta zona de la ciutat durant les últimes dècades».

TELEFONIA I INTERNET DE LES COSES

En un altre ordre de coses, la Junta de Govern Local ha aprovat la contractació dels serveis de telecomunicacions que inclou l’anomenada Internet de les coses. En esta ocasió s’han unificat els contractes de telefonia mòbil i fixa, que fins ara s’oferien per separat, i que ara es plantegen en un únic contracte amb tres lots: la telefonia mòbil, la telefonia fixa i l’internet de les coses, que és el lot nou.

La Regidoria de Gestió de Recursos, que dirigeix Luisa Notario, ha elaborat el plec de condicions, amb la col·laboració de la Regidoria d’Administració Electrònica, a càrrec de Pere Fuset. El pressupost arriba als 1.674.000 €, i la duració prevista és de dos anys prorrogables dos més, de manera anual. Tal com ha explicat el vicealcalde, Sergi Campillo, «volem mirar la qualitat que ofereixen els operadors de comunicació en tot el territori, la connexió sense fil tant en edificis municipals com en espais públics, o l’articulació del desplegament de dispositius d’internet, en el marc de l’impuls i l’aposta que València ha fet com Smart City».

En este mateix sentit, en la sessió de hui també s’ha aprovat la licitació del contracte de neteja de mercats i dependències municipals en una única oferta conjunta, atés que fins ara havien sigut dos contractes independents (a més hi ha un tercer contracte per al manteniment i neteja de les escoles públiques, tant DE titularitat municipal com de la Generalitat). En el cas dels dos contractes de mercats i edificis municipals, que ara s’unifica, afecta a un total 316 edificis, que es netejaran ordinàriament a través d’este contracte, «que preveu una plantilla necessària de 181 treballadors de diverses categories i que manté les clàusules socioambientals que es van incorporar en el mandat anterior», ha destacat Sergi Campillo.