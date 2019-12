Es trobarà a la venda a partir d’esta setmana en la caseta de la llibreria municipal en la plaça de l’Ajuntament de València i en LLIG-Llibreries de la Generalitat.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València ha editat la publicació ‘‘València. Ephemera y publicidad’’, tota una recopilació de dos-mil imatges procedents dels arxius dels col·leccionistes valencians José Huguet i Andrés Giménez, que abasten al voltant d’un segle de tot tipus de material denominat ephemera. Al llibre es poden trobar targetes de visita, factures, pai-pais publicitaris, recordatoris de comunió, esqueles, etiquetes de botelles i de caixes de taronges, entrades a espectacles, calendaris, diplomes i infinitat de documents vinculats a la ciutat de València.

En paraules de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ‘‘al costat de les diverses il·lustracions de les peces, a tots dos col·leccionistes se’ls ha unit dos boníssims coneixedors de la cultura i les tradicions de València, Arturo Cervellera i Ángel Martínez, per tal de confeccionar una sèrie de textos col·lectius que il·luminen diversos aspectes vinculats a la producció d’ephemera: el mateix col·leccionisme, la indústria, les impremtes, la publicitat…, serveixen de xicotetes fites per a la guia a través del que ha de ser el principal objectiu d’este llibre: albirar, per la clivella d’estos elements, com era la vida quotidiana dels nostres avantpassats. València. Ephemera y publicidad és una porta a nosaltres mateixos fa moltes dècades’’.

Este llibre és fruit d’un esforç per donar protagonisme a un tipus de representació gràfica, amb o sense voluntat publicitària, molt present en les nostres vides tot i el seu caràcter efímer. L’Ajuntament de València dona suport a eixe esforç amb una particular aportació a un tipus de volums que han proliferat en les últimes dècades. Són ja nombroses les col·leccions i les publicacions dedicades a recollir ephemera, eixe tipus d’etiquetes, objectes, recordatoris… que reben eixe nom, justament, perquè no estan pensats per a perdurar i que, en certa manera, reflecteixen els estils i les sensibilitats de la seua època. Maneres, modes, costums i hàbits de la ciutat de València que queden perfectament reflectits en esta publicació municipal.

